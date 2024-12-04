"Пішов нафіґ". Олігарх Путіна та радник Трампа влаштували публічні розбірки

Пропутінський олігарх Костянтин Малофєєв почав стверджувати що Кремль нібито відхилить "мирний план" обраного президента США Дональда Трампа. На цю заяву жорстко відповів радник нового американського лідера по Україні Кіт Келлог.
Головні тези:
- Малофєєв заявив, що Москва відхилить "мирний план" Трампа щодо завершення війни.
- Радник Трампа по Україні Кіт Келлог відповів російському олігарху жорстко та лаконічно.
Що відомо про конфлікт Малофєєва та Келлога
Російський олігарх публічно розмріявся про те, що команда Трампа буде благати Москву погодитися на її мирний план щодо завершення війни РФ проти України.
Ба більше, поплічник Путіна почав стверджувати, що Дональд Трамп може закінчити цю війну, якщо скасує дозвіл Байдена щодо використання зброї великої дальності для ударів по території РФ.
Також олігарх додав, що Кремль вимагатиме від нового очільника Білого дому усунення Володимира Зеленського з посади президента України.
На переконання Малофєєва, тільки за цих умов російський диктатор Володимир Путін погодиться зустрітися з ним і "обговорити всі питання світового порядку на найвищому рівні".
Як на цю заяву відреагував Келлог
Відповідь радника Дональда Трампа була жорсткою та лаконічною: він публічно звернувся до свого опонента.
Що важливо розуміти, 27 листопада Дональд Трамп оголосив кандидатуру на посаду спеціального представника його майбутньої адміністрації з питань України та Росії. Її обійматиме генерал у відставці Кіт Келлог.
Після цього російська пропаганда одразу ж накинулася на нового радника Трампа, активно поширюючи про нього фейки та дезінформацію.
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