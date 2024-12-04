"Пішов нафіґ". Олігарх Путіна та радник Трампа влаштували публічні розбірки

Пропутінський олігарх Костянтин Малофєєв почав стверджувати що Кремль нібито відхилить "мирний план" обраного президента США Дональда Трампа. На цю заяву жорстко відповів радник нового американського лідера по Україні Кіт Келлог.

Що відомо про конфлікт Малофєєва та Келлога

Російський олігарх публічно розмріявся про те, що команда Трампа буде благати Москву погодитися на її мирний план щодо завершення війни РФ проти України.

Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми візьмемо цей план і скажемо йому, щоби пішов нафіґ, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і усі переговори. Щоб переговори були конструктивними, ми маємо говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу, — цинічно заявив Малофєєв. Поширити

Ба більше, поплічник Путіна почав стверджувати, що Дональд Трамп може закінчити цю війну, якщо скасує дозвіл Байдена щодо використання зброї великої дальності для ударів по території РФ.

Також олігарх додав, що Кремль вимагатиме від нового очільника Білого дому усунення Володимира Зеленського з посади президента України.

На переконання Малофєєва, тільки за цих умов російський диктатор Володимир Путін погодиться зустрітися з ним і "обговорити всі питання світового порядку на найвищому рівні".

Як на цю заяву відреагував Келлог

Відповідь радника Дональда Трампа була жорсткою та лаконічною: він публічно звернувся до свого опонента.

Краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш. І ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки, — відреагував Кіт Келлог на слова російського олігарха. Поширити

Що важливо розуміти, 27 листопада Дональд Трамп оголосив кандидатуру на посаду спеціального представника його майбутньої адміністрації з питань України та Росії. Її обійматиме генерал у відставці Кіт Келлог.