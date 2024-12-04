У команді Трампа назріває розкол на тлі гучного секс-скандалу
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Політика
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У команді Трампа назріває розкол на тлі гучного секс-скандалу

Трамп
Джерело:  NBC News

Нещодавно новий президент США Дональд Трамп висунув Піта Гегсета на посаду глави Пентагону. Однак щонайменше 6 членів команди республіканця виступили проти цього рішення, адже Гегсета звинувачують у сексуальних домаганнях.

Головні тези:

  • Сенатори-республіканці стурбовані можливим зловживанням алкоголем та фінансовою недбалістю Гегсета.
  • Останній відкидає звинувачення, його адвокат стверджує, що справа закрита.
  • Трампа підтримує Гегсета і заявляє, що рішення щодо призначення на посаду міністра оборони США не буде скасовано.

Пентагон може очолити злочинець

Журналісти дізналися, що сенатори-республіканці стурбовані тим фактом, що Гегсета звинувачують в сексуальних домаганнях.

Ба більше, в мережі активно шириться інформація щодо його можливого зловживання алкоголем та фінансової недбалості.

Що важливо розуміти, для того, щоб бути затвердженим на посаді, Гегсет може дозволити втратити лише три голоси сенаторів-республіканців за умови, що всі сенатори від Демократичної партії проголосують проти нього.

За словами сенаторки від Республіканської партії Джоні Ернст, вона не підтримує кандидатуру Гегсета і планує розпитати його про звинувачення на його адресу.

Ми просто збираємося провести дійсно відверту і ретельну розмову, — заявила політикиня.

Сам Дональд Трамп поки не коментував занепокоєння деяких членів своєї команди з цього приводу.

Піт Гегсет (Фото: flickr.com)

Як у США реагують на секс-скандал навколо Гегсета

Як стверджує адвокат Піта Гегсета, заяву про його напад на жінку було "повністю розслідувано і визнано такою, що не відповідає дійсності".

Журналісти також поцікавилися у юриста, чи укладав потенційний глава Пентагона із жінкою угоду про нерозголошення. Адвокат на це відповів, що "жодних інших скелетів не спливе".

Скандальну ситуацію також прокоментував директор із комунікацій Трампа Стівен Чунг.

За словами останнього, Дональд Трампа підтримує Гегсета й не планує скасовувати своє рішення щодо нього.

Президент Трамп висуває висококласних і надзвичайно кваліфікованих кандидатів для роботи у своїй адміністрації. Пан Гегсет рішуче відкинув усі звинувачення.... Ми з нетерпінням чекаємо на його затвердження на посаді міністра оборони США, — додав Чунг.

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