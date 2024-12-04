Вступ України в НАТО. Ще одна країна виступила проти

Люксембург не підтримує членство України в НАТО

Згідно з даними журналістів, нова заява дипломата з цього приводу пролунала під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО.

Як уже згадувалося раніше, вона відбулася 3 грудня в Брюсселі.

Беттель офіційно підтвердив, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів.

Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість. Ксав’є Беттель Глава МЗС Люксембургу

Попри це, шеф люксембурзької дипломатії висловився на підтримку перспективи України стати членом Європейського Союзу.

Як Беттель оцінює потенційне введення військ НАТО в Україну

За словами дипломата, станом на сьогодні він виступає проти ідеї відправлення військових НАТО в Україну, адже вважає це ескалаційним рішенням.

Представники ЗМІ попросили його оцінити можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру".

Війська на землі означають війну, і нам потрібно про це памʼятати, — заявив очільник люксембурзького МЗС. Поширити

Ба більше, наголошується, що Беттель скептично висловився щодо позиції країн, нібито готових до відправлення військ в Україну.

Цікаво, хто пояснюватиме це власній країні, коли настане час? — поцікавився він. Поширити

Глава МЗС Люксембургу також плекає надію, що новий президент США Дональд Трамп не заблокує допомогу для України, адже це буде мати серйозні наслідки.