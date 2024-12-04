Вступ України в НАТО. Ще одна країна виступила проти
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Вступ України в НАТО. Ще одна країна виступила проти

Беттель
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Джерело:  Spiegel

Шеф люксембурзької дипломатії Ксав’є Беттель висловився проти членства України в НАТО.

Головні тези:

  • Попри це, дипломат підтримує перспективи України стати членом Європейського Союзу.
  • Беттель не підтримує ідею введення військ НАТО в Україну, оцінюючи це як ескалаційне рішення.
  • Глава МЗС також висловив занепокоєння щодо можливого припинення допомоги для України з боку США.

Люксембург не підтримує членство України в НАТО

Згідно з даними журналістів, нова заява дипломата з цього приводу пролунала під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО.

Як уже згадувалося раніше, вона відбулася 3 грудня в Брюсселі.

Беттель офіційно підтвердив, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів.

Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість.

Ксав’є Беттель

Ксав’є Беттель

Глава МЗС Люксембургу

Попри це, шеф люксембурзької дипломатії висловився на підтримку перспективи України стати членом Європейського Союзу.

Як Беттель оцінює потенційне введення військ НАТО в Україну

За словами дипломата, станом на сьогодні він виступає проти ідеї відправлення військових НАТО в Україну, адже вважає це ескалаційним рішенням.

Представники ЗМІ попросили його оцінити можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру".

Війська на землі означають війну, і нам потрібно про це памʼятати, — заявив очільник люксембурзького МЗС.

Ба більше, наголошується, що Беттель скептично висловився щодо позиції країн, нібито готових до відправлення військ в Україну.

Цікаво, хто пояснюватиме це власній країні, коли настане час? — поцікавився він.

Глава МЗС Люксембургу також плекає надію, що новий президент США Дональд Трамп не заблокує допомогу для України, адже це буде мати серйозні наслідки.

Якщо Трамп скаже: "Ось мій план, я припиняю давати гроші", то один за одним інші зроблять так само, і тоді це насправді станеться. Ми підведемо Україну, і це буде жахливо. Вони воюють за нас, не слід про це забувати. Та я не вважаю, що ми готові відправляти туди людей.

Ксав’є Беттель

Ксав’є Беттель

Глава МЗС Люксембургу

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