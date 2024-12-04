Вступ України в НАТО. Ще одна країна виступила проти

Шеф люксембурзької дипломатії Ксав’є Беттель висловився проти членства України в НАТО.
Головні тези:
- Попри це, дипломат підтримує перспективи України стати членом Європейського Союзу.
- Беттель не підтримує ідею введення військ НАТО в Україну, оцінюючи це як ескалаційне рішення.
- Глава МЗС також висловив занепокоєння щодо можливого припинення допомоги для України з боку США.
Люксембург не підтримує членство України в НАТО
Згідно з даними журналістів, нова заява дипломата з цього приводу пролунала під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО.
Як уже згадувалося раніше, вона відбулася 3 грудня в Брюсселі.
Беттель офіційно підтвердив, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів.
Попри це, шеф люксембурзької дипломатії висловився на підтримку перспективи України стати членом Європейського Союзу.
Як Беттель оцінює потенційне введення військ НАТО в Україну
За словами дипломата, станом на сьогодні він виступає проти ідеї відправлення військових НАТО в Україну, адже вважає це ескалаційним рішенням.
Представники ЗМІ попросили його оцінити можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру".
Ба більше, наголошується, що Беттель скептично висловився щодо позиції країн, нібито готових до відправлення військ в Україну.
Глава МЗС Люксембургу також плекає надію, що новий президент США Дональд Трамп не заблокує допомогу для України, адже це буде мати серйозні наслідки.
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