Коли може закінчитися війна РФ проти України — прогноз Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, дійсно існує можливість завершити загарбницьку війну Росії проти України уже в 2025 році.

Зеленський вірить у можливість швидкого завершення війни

За словами глави держави, він та його команда зроблять усе можливе, щоб російський терор був закінчений якомога швидше.

...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом зі США і, звичайно, разом з Україною. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, дійсно існує шанс на те, що ця війна може бути завершена дипломатичним шляхом.

Він також озвучив припущення, що новий очільник Білого дому Дональд Трамп здатен чинити великий тиск на Росію через посилення України.

Хто може вплинути на завершення війни

Це може статися (завершення війни — ред.) швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього хоче. Зрозуміло, що це не легко і це не відбудеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень і волі інших лідерів. Володимир Зеленський Президент України

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії багато разів обіцяв швидко завершити війну в українській державі, однак не уточнював, як.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня наступного року.