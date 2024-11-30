Коли може закінчитися війна РФ проти України — прогноз Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, дійсно існує можливість завершити загарбницьку війну Росії проти України уже в 2025 році.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський висловлює надію на швидке завершення війни.
- Дональд Трамп може відіграти у цьому процесі ключову роль.
Зеленський вірить у можливість швидкого завершення війни
За словами глави держави, він та його команда зроблять усе можливе, щоб російський терор був закінчений якомога швидше.
На переконання українського лідера, дійсно існує шанс на те, що ця війна може бути завершена дипломатичним шляхом.
Він також озвучив припущення, що новий очільник Білого дому Дональд Трамп здатен чинити великий тиск на Росію через посилення України.
Хто може вплинути на завершення війни
Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії багато разів обіцяв швидко завершити війну в українській державі, однак не уточнював, як.
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня наступного року.
До слова, нещодавно сам Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.
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