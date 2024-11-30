Вкрай небезпечно. Що замислив Путін і до чого готуватися українцям

Країна-агресорка РФ не припиняє завдавати ударів по критично важливих підстанціях, пов’язаних з українськими АЕС, роблячи все можливе, щоб відключити їх. На переконання західних експертів, ці удари можуть призвести до катастрофи.
Головні тези:
- Путін намагається позбавити Україну можливості виробляти електроенергію.
- Дії Росії можуть спричинити розплавлення ядерного палива та великомасштабний радіаційний викид.
- Організація Об'єднаних Націй попереджає про можливу ядерну катастрофу через дії Путіна.
Чого наразі добивається Путін
Іноземні фахівці звертають увагу на те, що Росія б’є по енергетиці України з перших днів війни.
Однак якщо раніше ворожі удари були націлені на теплові і гідроелектростанції, то наразі країна-агресорка намагається бити по енергорозподільчих підстанціях, пов’язаних з АЕС.
Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається позбавити Україну останніх великих потужностей з виробництва електроенергії.
Дії країни-агресорки прокоментував Шон Берні, ядерний експерт Грінпіс Україна. За його словами, підстанції при АЕС не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.
Що про це кажуть в ООН
Журналісти звертають увагу на те, що представники Організації Об'єднаних Націй також нещодавно виступили з терміновими попередженнями.
За їхніми словами, подальше пошкодження електроенергетичної системи України може призвести до відключення електроенергії.
А це у свою чергу збільшить ризик втрати діючими ядерними реакторами доступу до мережі для живлення своїх систем безпеки.
В ООН попереджають, що ця подія може стати причиною потужної ядерної катастрофи.
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