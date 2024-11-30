Вкрай небезпечно. Що замислив Путін і до чого готуватися українцям
Категорія
Україна
Дата публікації

Вкрай небезпечно. Що замислив Путін і до чого готуватися українцям

Путін
Джерело:  The New York Times

Країна-агресорка РФ не припиняє завдавати ударів по критично важливих підстанціях, пов’язаних з українськими АЕС, роблячи все можливе, щоб відключити їх. На переконання західних експертів, ці удари можуть призвести до катастрофи.

Головні тези:

  • Путін намагається позбавити Україну можливості виробляти електроенергію.
  • Дії Росії можуть спричинити розплавлення ядерного палива та великомасштабний радіаційний викид.
  • Організація Об'єднаних Націй попереджає про можливу ядерну катастрофу через дії Путіна.

Чого наразі добивається Путін

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що Росія б’є по енергетиці України з перших днів війни.

Однак якщо раніше ворожі удари були націлені на теплові і гідроелектростанції, то наразі країна-агресорка намагається бити по енергорозподільчих підстанціях, пов’язаних з АЕС.

Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається позбавити Україну останніх великих потужностей з виробництва електроенергії.

Дії країни-агресорки прокоментував Шон Берні, ядерний експерт Грінпіс Україна. За його словами, підстанції при АЕС не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду, — наголосив фахівець.

Що про це кажуть в ООН

Журналісти звертають увагу на те, що представники Організації Об'єднаних Націй також нещодавно виступили з терміновими попередженнями.

За їхніми словами, подальше пошкодження електроенергетичної системи України може призвести до відключення електроенергії.

А це у свою чергу збільшить ризик втрати діючими ядерними реакторами доступу до мережі для живлення своїх систем безпеки.

В ООН попереджають, що ця подія може стати причиною потужної ядерної катастрофи.

Київ намагався умовити МАГАТЕ направити свій постійний персонал на ці підстанції, сподіваючись, що їхня присутність утримає Росію від атак. Адже Росія змушена зберігати гарні відносини з організацією, аби мати можливість і далі експортувати свої технології ядерної енергетики. Однак в МАГАТЕ заявили, що не можуть ризикувати безпекою свого персоналу

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