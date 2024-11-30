Вкрай небезпечно. Що замислив Путін і до чого готуватися українцям

Країна-агресорка РФ не припиняє завдавати ударів по критично важливих підстанціях, пов’язаних з українськими АЕС, роблячи все можливе, щоб відключити їх. На переконання західних експертів, ці удари можуть призвести до катастрофи.

Чого наразі добивається Путін

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що Росія б’є по енергетиці України з перших днів війни.

Однак якщо раніше ворожі удари були націлені на теплові і гідроелектростанції, то наразі країна-агресорка намагається бити по енергорозподільчих підстанціях, пов’язаних з АЕС.

Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається позбавити Україну останніх великих потужностей з виробництва електроенергії.

Дії країни-агресорки прокоментував Шон Берні, ядерний експерт Грінпіс Україна. За його словами, підстанції при АЕС не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду, — наголосив фахівець. Поширити

Що про це кажуть в ООН

Журналісти звертають увагу на те, що представники Організації Об'єднаних Націй також нещодавно виступили з терміновими попередженнями.

За їхніми словами, подальше пошкодження електроенергетичної системи України може призвести до відключення електроенергії.

А це у свою чергу збільшить ризик втрати діючими ядерними реакторами доступу до мережі для живлення своїх систем безпеки.

В ООН попереджають, що ця подія може стати причиною потужної ядерної катастрофи.