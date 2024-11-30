Крайне опасно. Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам

Страна-агрессорка РФ не прекращает наносить удары по критически важным подстанциям, связанным с украинскими АЭС, делая все возможное, чтобы отключить их. По мнению западных экспертов, эти удары могут привести к катастрофе.

Чего сейчас добивается Путин

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны.

Однако если раньше вражеские удары были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции, то сейчас страна-агрессорка пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.

Действия страны-агрессорки прокомментировал Шон Берни, ядерный эксперт Гринпис Украина. По его словам, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также снабжают АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу, подчеркнул специалист. Поделиться

Что об этом говорят в ООН

Журналисты обращают внимание на то, что представители Организации Объединенных Наций также недавно выступили со срочными предупреждениями.

По их словам, дальнейшее повреждение электроэнергетической системы Украины может привести к отключению электроэнергии.

А это, в свою очередь, увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания своих систем безопасности.

В ООН предупреждают, что это событие может стать причиной мощной ядерной катастрофы.