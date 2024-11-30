Крайне опасно. Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

Крайне опасно. Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам

Путин
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Источник:  The New York Times

Страна-агрессорка РФ не прекращает наносить удары по критически важным подстанциям, связанным с украинскими АЭС, делая все возможное, чтобы отключить их. По мнению западных экспертов, эти удары могут привести к катастрофе.

Главные тезисы

  • Путин пытается лишить Украину возможности производить электроэнергию.
  • Действия России могут повлечь за собой расплавление ядерного топлива и большой радиационный выброс.
  • Организация Объединенных Наций предупреждает о возможной ядерной катастрофе из-за действий Путина.

Чего сейчас добивается Путин

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны.

Однако если раньше вражеские удары были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции, то сейчас страна-агрессорка пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.

Действия страны-агрессорки прокомментировал Шон Берни, ядерный эксперт Гринпис Украина. По его словам, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также снабжают АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу, подчеркнул специалист.

Что об этом говорят в ООН

Журналисты обращают внимание на то, что представители Организации Объединенных Наций также недавно выступили со срочными предупреждениями.

По их словам, дальнейшее повреждение электроэнергетической системы Украины может привести к отключению электроэнергии.

А это, в свою очередь, увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания своих систем безопасности.

В ООН предупреждают, что это событие может стать причиной мощной ядерной катастрофы.

Киев пытался уговорить МАГАТЭ направить свой постоянный персонал на эти подстанции, надеясь, что их присутствие удержит Россию от атак. Ведь Россия вынуждена сохранять хорошие отношения с организацией, чтобы иметь возможность и дальше экспортировать свои технологии ядерной энергетики. Однако в МАГАТЭ заявили, что не могут рисковать безопасностью своего персонала.

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