Крайне опасно. Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам

Страна-агрессорка РФ не прекращает наносить удары по критически важным подстанциям, связанным с украинскими АЭС, делая все возможное, чтобы отключить их. По мнению западных экспертов, эти удары могут привести к катастрофе.
Главные тезисы
- Путин пытается лишить Украину возможности производить электроэнергию.
- Действия России могут повлечь за собой расплавление ядерного топлива и большой радиационный выброс.
- Организация Объединенных Наций предупреждает о возможной ядерной катастрофе из-за действий Путина.
Чего сейчас добивается Путин
Иностранные специалисты обращают внимание на то, что Россия бьет по энергетике Украины с первых дней войны.
Однако если раньше вражеские удары были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции, то сейчас страна-агрессорка пытается бить по энергораспределительным подстанциям, связанным с АЭС.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.
Действия страны-агрессорки прокомментировал Шон Берни, ядерный эксперт Гринпис Украина. По его словам, подстанции при АЭС не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также снабжают АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива.
Что об этом говорят в ООН
Журналисты обращают внимание на то, что представители Организации Объединенных Наций также недавно выступили со срочными предупреждениями.
По их словам, дальнейшее повреждение электроэнергетической системы Украины может привести к отключению электроэнергии.
А это, в свою очередь, увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания своих систем безопасности.
В ООН предупреждают, что это событие может стать причиной мощной ядерной катастрофы.
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