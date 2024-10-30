Почему Украина не взяла под контроль Курскую АЭС — объяснение Зеленского

Зеленский раскрыл один из важных нюансов Курской операции

Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда этого не хотели. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Поделиться

Глава государства обратил внимание на то, что Украина не собирается оккупировать российскую критическую инфраструктуру, как оккупанты это сделали с Запорожской атомной станцией.