Почему Украина не взяла под контроль Курскую АЭС — объяснение Зеленского

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, Силы обороны Украины могли захватить Курскую атомную электростанцию в Курской области России, однако такой цели не было.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины имели возможность захватить Курскую электростанцию, но такой задачи им никто не давал.
- Украина не планирует оккупировать российскую инфраструктуру, как это делает армия РФ в Украине.
- Президент призвал партнеров Украины действовать более активно и принимать важные решения на фоне войны.
Зеленский раскрыл один из важных нюансов Курской операции
Глава государства обратил внимание на то, что Украина не собирается оккупировать российскую критическую инфраструктуру, как оккупанты это сделали с Запорожской атомной станцией.