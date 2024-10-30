"Конфиденциальная информация". Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что План победы включал обеспечение Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk. Однако это была конфиденциальная информация между партнерами.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk, остававшийся конфиденциальной информацией между партнерами.
- Ракеты Tomahawk могут уничтожать враждебные цели на расстоянии более 1500 км, обеспечивая безопасность и укрепление обороноспособности Украины.
- План победы Украины, разработанный Зеленским, включает в себя 5 стратегических пунктов, направленных на изменение обстоятельств с целью принуждения России к миру.
- Украина стремится к приглашению в НАТО, укреплению обороноспособности, сдерживанию агрессора, поощрению инвестиций в добычу природных ресурсов и обеспечению безопасности послевоенного времени.
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk
Однако, по словам президента Украины, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Упомянутые ракеты могут уничтожать враждебные цели, находящиеся на расстоянии более 1500 км. Следует обратить внимание на то, что их дальность в 7 раз выше, чем у ATACMS, которые Штаты передали ВСУ в ограниченных количествах.
Что важно знать о Плане победы Украины
Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой — документ публично представили в октябре 2024 года.
По словам президента, главная цель — "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".
План победы Украины насчитывает 5 пунктов:
Приглашение Украины в НАТО до завершения российско-украинской войны;
Укрепление обороноспособности, что предполагает усиление украинских позиций на территории России во избежание создания буферных зон на территории Украины и снятия ограничений на удары по территории агрессора;
Сдерживание — речь идет о размещении на территории Украины комплексного неядерного стратегического пакета;
Стратегический экономический потенциал предполагает инвестиции международных партнеров в добычу критически важных природных ресурсов, таких как уран, титан, литий, графит.
Безопасность — план безопасности рассчитан на послевоенное время. После войны украинские подразделения смогут заменить отдельные военные контингенты США, дислоцированные в Европе.
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