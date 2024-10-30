"Конфиденциальная информация". Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что План победы включал обеспечение Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk. Однако это была конфиденциальная информация между партнерами.

Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk

Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и тому подобное. Владимир Зеленский Президент Украины

Однако, по словам президента Украины, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Как понимать эти сообщения? Следовательно, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального, – добавил Зеленский. Поделиться

Упомянутые ракеты могут уничтожать враждебные цели, находящиеся на расстоянии более 1500 км. Следует обратить внимание на то, что их дальность в 7 раз выше, чем у ATACMS, которые Штаты передали ВСУ в ограниченных количествах.

Что важно знать о Плане победы Украины

Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой — документ публично представили в октябре 2024 года.

По словам президента, главная цель — "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".

План победы Украины насчитывает 5 пунктов: