"Конфиденциальная информация". Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk
Категория
Украина
Дата публикации

"Конфиденциальная информация". Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский
"Конфиденциальная информация". Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk
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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что План победы включал обеспечение Украины дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk. Однако это была конфиденциальная информация между партнерами.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk, остававшийся конфиденциальной информацией между партнерами.
  • Ракеты Tomahawk могут уничтожать враждебные цели на расстоянии более 1500 км, обеспечивая безопасность и укрепление обороноспособности Украины.
  • План победы Украины, разработанный Зеленским, включает в себя 5 стратегических пунктов, направленных на изменение обстоятельств с целью принуждения России к миру.
  • Украина стремится к приглашению в НАТО, укреплению обороноспособности, сдерживанию агрессора, поощрению инвестиций в добычу природных ресурсов и обеспечению безопасности послевоенного времени.

Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk

Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и тому подобное.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Однако, по словам президента Украины, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Как понимать эти сообщения? Следовательно, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального, – добавил Зеленский.

Упомянутые ракеты могут уничтожать враждебные цели, находящиеся на расстоянии более 1500 км. Следует обратить внимание на то, что их дальность в 7 раз выше, чем у ATACMS, которые Штаты передали ВСУ в ограниченных количествах.

Что важно знать о Плане победы Украины

Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой — документ публично представили в октябре 2024 года.

По словам президента, главная цель — "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".

План победы Украины насчитывает 5 пунктов:

  • Приглашение Украины в НАТО до завершения российско-украинской войны;

  • Укрепление обороноспособности, что предполагает усиление украинских позиций на территории России во избежание создания буферных зон на территории Украины и снятия ограничений на удары по территории агрессора;

  • Сдерживание — речь идет о размещении на территории Украины комплексного неядерного стратегического пакета;

  • Стратегический экономический потенциал предполагает инвестиции международных партнеров в добычу критически важных природных ресурсов, таких как уран, титан, литий, графит.

  • Безопасность — план безопасности рассчитан на послевоенное время. После войны украинские подразделения смогут заменить отдельные военные контингенты США, дислоцированные в Европе.

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