Президент Володимир Зеленський підтвердив, що План перемоги включав забезпечення України далекобійними крилатими ракетами Tomahawk. Проте це була конфіденційна інформація між партнерами.

Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk

Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, — вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо. Володимир Зеленський Президент України

Проте за словами президента України, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного, — додав Зеленський. Поширити

Згадані ракети можуть знищувати ворожі цілі, які знаходяться на відстані понад 1500 кілометрів. Варто звернути увагу на те, що їхня дальність усемеро вища, аніж у ATACMS, які Штати передали ЗСУ в обмежених кількостях.

Що важливо знати про План перемоги України

Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.

За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.

План перемоги України налічує 5 пунктів: