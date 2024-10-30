"Конфіденційна інформація". Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що План перемоги включав забезпечення України далекобійними крилатими ракетами Tomahawk. Проте це була конфіденційна інформація між партнерами.
Головні тези:
- Президент Зеленський розкрив конфіденційну інформацію про запит на ракети Tomahawk в рамках Плану перемоги.
- План перемоги України містить п'ять ключових пунктів, які включають зміцнення обороноздатності та запрошення до НАТО.
- Зеленський наголосив, що питання про Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та США.
- Крилаті ракети Tomahawk можуть знищувати віддалені ворожі цілі та мають вищу дальність порівняно з іншими системами.
- План перемоги також спрямований на стримування, економічний потенціал та забезпечення безпеки України у післявоєнний період.
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk
Проте за словами президента України, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки.
Згадані ракети можуть знищувати ворожі цілі, які знаходяться на відстані понад 1500 кілометрів. Варто звернути увагу на те, що їхня дальність усемеро вища, аніж у ATACMS, які Штати передали ЗСУ в обмежених кількостях.
Що важливо знати про План перемоги України
Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.
За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.
План перемоги України налічує 5 пунктів:
Запрошення України до НАТО до завершення російсько-української війни;
Зміцнення обороноздатності — передбачає посилення українських позицій на території Росії, щоб уникнути створення буферних зон на території України та зняття обмежень щодо ударів по території агресора;
Стримування — йдеться про розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету;
Стратегічний економічний потенціал — передбачає інвестиції міжнародних партнерів у видобуток критично важливих природних ресурсів, таких як уран, титан, літій, графіт.
Безпека — план безпеки розрахований на післявоєнний час. Після завершення війни українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти США, що дислоковані в Європі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-