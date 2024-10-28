Втрати РФ у війні сягають близько 650 тис убитими та пораненими — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Відомо, що окупанти вбивають своїх же мобілізованих солдатів.
Головні тези:
- Зеленський повідомив про втрати РФ у війні, становлять близько 650 тисяч вбитих і поранених осіб.
- Армія РФ вбиває своїх же мобілізованих солдатів через страх перед смертю або пораненням.
- Українські війська знищили значну кількість російської техніки, у тому числі танки, бронемашини та артилерію.
- Зеленський висловив обурення фактом, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців, залишаючи їх гнити на землі.
- На фронті РФ використовує власних солдатів як м'ясо та закидує ворога своїми трупами, що підтверджує жорстокість цієї війни.
Зеленський озвучив нові дані про втрати армії РФ у війні проти України
Президент України також зазначив, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців.
Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".
Крім цього, президент зазначив, що після Курської операції українські сили побачили, що РФ продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на території Курської області.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 680 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 120 (+7) од,
бойових броньованих машин — 18 395 (+40) од,
артилерійських систем — 19 872 (+51) од,
РСЗВ — 1 240 (+0) од,
засобів ППО — 984 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 867 (+68) од,
крилатих ракет — 2 625 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 660 (+100) од,
спеціальної техніки — 3 556 (+14) од.
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