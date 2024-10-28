Втрати РФ у війні сягають близько 650 тис убитими та пораненими — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Відомо, що окупанти вбивають своїх же мобілізованих солдатів.

Зеленський озвучив нові дані про втрати армії РФ у війні проти України

Складно воювати з Росією, де закон один — якщо вони не йдуть вперед на нас, їх розстрілюють свої ж. Росія сама вбила дуже багато мобілізованих російських солдатів через те, що вони боялися наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Такий закон у них. Вони не рахують кількість, вже жертв у них близько 650 тисяч вбитих і поранених. Володимир Зеленський Президент України

Президент України також зазначив, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих бійців.

Їхні люди гниють на землі, вони не забирають з поля бою вбитих своїх людей. І це є обличчя Путіна і обличчя цієї війни. Так, на Сході вони продавлюють вони нас саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України РФ "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".

Крім цього, президент зазначив, що після Курської операції українські сили побачили, що РФ продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на території Курської області.

І наші люди роздають їм їжу, воду, бо вони цивільні, а не солдати. Наші військові діляться з ними тим, що є у наших військових. І ми бачимо трупи цивільних з Росії, по яких б'ють вони з артилерії. Тобто ось така війна, — додав український лідер. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 680 російських загарбників, а з техніки знищено: