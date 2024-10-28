Потери РФ в войне составляют около 650 тыс убитыми и ранеными — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Потери РФ в войне составляют около 650 тыс убитыми и ранеными — Зеленский

Потери РФ в войне составляют около 650 тыс убитыми и ранеными — Зеленский
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Источник:  The Times of India

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Известно, что оккупанты убивают своих же мобилизованных солдат.

Главные тезисы

  • Потери армии РФ в войне оценены президентом Украины на 650 тыс убитыми и ранеными.
  • Российские оккупанты убивают своих мобилизованных солдат из-за страха перед боевыми действиями.
  • Зеленский выразил негодование по поводу того, что Россия не забирает с поля боя убитых бойцов, оставляя их гнить на месте.
  • Генштаб Украины сообщил о значительных потерях сил российских захватчиков, включая уничтожение техники и транспортных единиц.
  • Президент обратил внимание на жертвы среди гражданских на территории РФ, указывая на несправедливость подвергания их артиллерийским атакам.

Зеленский озвучил новые данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Сложно воевать с Россией, где закон один — если они не идут на нас вперед, их расстреливают свои же. Россия сама убила очень много мобилизованных русских солдат из-за того, что они боялись наступать, гибнуть под пулями или ранеными. Таков закон у них. Они не считают количество, уже жертв у них около 650 тысяч убитых и раненых.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также отметил, что Россия не забирает с поля боя своих убитых бойцов.

Их люди гниют на земле, они не уносят с поля боя убитых своих людей. И это лицо Путина и лицо этой войны. Да, на Востоке они продавливают они нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими труппами, — отметил Владимир Зеленский.

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины РФ "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат как мясо и "забросает нас своими труппами".

Кроме этого, президент отметил, что после Курской операции украинские силы увидели, что РФ продолжает избивать даже по своей территории и убивать оставшихся на территории Курской области своих гражданских.

И наши люди раздают им пищу, воду, потому что они гражданские, а не солдаты. Наши военные делятся с ними тем, что есть у наших военных. И мы видим трупы гражданских из России, по которым бьют они из артиллерии. То есть вот такая война, — добавил украинский лидер.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1680 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 120 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 395 (+40) ед,

  • артиллерийских систем — 19 872 (+51) ед,

  • РСЗО — 1 240 (+0) ед,

  • средств ПВО — 984 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 867 (+68) ед,

  • крылатых ракет — 2 625 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 660 (+100) ед,

  • специальной техники — 3 556 (+14) ед.

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