Потери РФ в войне составляют около 650 тыс убитыми и ранеными — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Известно, что оккупанты убивают своих же мобилизованных солдат.
Главные тезисы
- Потери армии РФ в войне оценены президентом Украины на 650 тыс убитыми и ранеными.
- Российские оккупанты убивают своих мобилизованных солдат из-за страха перед боевыми действиями.
- Зеленский выразил негодование по поводу того, что Россия не забирает с поля боя убитых бойцов, оставляя их гнить на месте.
- Генштаб Украины сообщил о значительных потерях сил российских захватчиков, включая уничтожение техники и транспортных единиц.
- Президент обратил внимание на жертвы среди гражданских на территории РФ, указывая на несправедливость подвергания их артиллерийским атакам.
Зеленский озвучил новые данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Президент также отметил, что Россия не забирает с поля боя своих убитых бойцов.
Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины РФ "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат как мясо и "забросает нас своими труппами".
Кроме этого, президент отметил, что после Курской операции украинские силы увидели, что РФ продолжает избивать даже по своей территории и убивать оставшихся на территории Курской области своих гражданских.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1680 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 120 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 18 395 (+40) ед,
артиллерийских систем — 19 872 (+51) ед,
РСЗО — 1 240 (+0) ед,
средств ПВО — 984 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 867 (+68) ед,
крылатых ракет — 2 625 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 27 660 (+100) ед,
специальной техники — 3 556 (+14) ед.
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