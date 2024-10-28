Потери РФ в войне составляют около 650 тыс убитыми и ранеными — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Известно, что оккупанты убивают своих же мобилизованных солдат.

Зеленский озвучил новые данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Сложно воевать с Россией, где закон один — если они не идут на нас вперед, их расстреливают свои же. Россия сама убила очень много мобилизованных русских солдат из-за того, что они боялись наступать, гибнуть под пулями или ранеными. Таков закон у них. Они не считают количество, уже жертв у них около 650 тысяч убитых и раненых. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также отметил, что Россия не забирает с поля боя своих убитых бойцов.

Их люди гниют на земле, они не уносят с поля боя убитых своих людей. И это лицо Путина и лицо этой войны. Да, на Востоке они продавливают они нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими труппами, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины РФ "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат как мясо и "забросает нас своими труппами".

Кроме этого, президент отметил, что после Курской операции украинские силы увидели, что РФ продолжает избивать даже по своей территории и убивать оставшихся на территории Курской области своих гражданских.

И наши люди раздают им пищу, воду, потому что они гражданские, а не солдаты. Наши военные делятся с ними тем, что есть у наших военных. И мы видим трупы гражданских из России, по которым бьют они из артиллерии. То есть вот такая война, — добавил украинский лидер. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1680 российских захватчиков, а по технике уничтожено: