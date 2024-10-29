План перемоги. Що насправді Зеленський попросив у США

Згідно з даними видання The New York Times, у межах непублічних деталей Плану перемоги України глава держави Володимир Зеленський просив американську владу про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк").

Зеленський розраховує отримати Tomahawk від США

Як стверджує один з інсайдерів видання, президент України нібито попросив "Томагавки" як складову неядерного пакету стримування.

Що важливо розуміти, це дійсно один з пунктів запропонованого ним Плану перемоги.

Згадані ракети можуть знищувати ворожі цілі, які знаходяться на відстані понад 1500 кілометрів. Варто звернути увагу на те, що їхня дальність усемеро вища, аніж у ATACMS, які Штати передали ЗСУ в обмежених кількостях.

Анонімне джерело запевняє, що це прохання Володимира Зеленського станом на сьогодні "абсолютно нереалістичне".

Список "далекобійних" цілей у Росії, які Україна раніше передала США у спробі переконати дати дозвіл на застосування американських ракет по території РФ, нібито суттєво перевищує кількість ракет, які "США чи якийсь інший союзник" могли би дати Україні, не ставлячи під загрозу власні потреби на випадок загострення на Близькому Сході чи в Азії. Поширити

Окрім того, інсайдер видання стверджує, що президент України після зустрічі з Байденом був "приголомшений" відмовою зняти далекобійні обмеження.

Що важливо знати про План перемоги України

Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.

За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.

План перемоги України налічує 5 пунктів: