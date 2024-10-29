План перемоги. Що насправді Зеленський попросив у США

Згідно з даними видання The New York Times, у межах непублічних деталей Плану перемоги України глава держави Володимир Зеленський просив американську владу про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк").
Головні тези:
- Президент Зеленський звернувся до команди Джо Байдена з таємним проханням.
- Інсайдери стверджують, що США навряд чи згодяться надати Україні згадані ракети.
- Білий дім поки не коментував цю інформацію.
Зеленський розраховує отримати Tomahawk від США
Як стверджує один з інсайдерів видання, президент України нібито попросив "Томагавки" як складову неядерного пакету стримування.
Що важливо розуміти, це дійсно один з пунктів запропонованого ним Плану перемоги.
Згадані ракети можуть знищувати ворожі цілі, які знаходяться на відстані понад 1500 кілометрів. Варто звернути увагу на те, що їхня дальність усемеро вища, аніж у ATACMS, які Штати передали ЗСУ в обмежених кількостях.
Анонімне джерело запевняє, що це прохання Володимира Зеленського станом на сьогодні "абсолютно нереалістичне".
Окрім того, інсайдер видання стверджує, що президент України після зустрічі з Байденом був "приголомшений" відмовою зняти далекобійні обмеження.
Що важливо знати про План перемоги України
Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.
За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.
План перемоги України налічує 5 пунктів:
Запрошення України до НАТО до завершення російсько-української війни;
Зміцнення обороноздатності — передбачає посилення українських позицій на території Росії, щоб уникнути створення буферних зон на території України та зняття обмежень щодо ударів по території агресора;
Стримування — йдеться про розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету;
Стратегічний економічний потенціал — передбачає інвестиції міжнародних партнерів у видобуток критично важливих природних ресурсів, таких як уран, титан, літій, графіт.
Безпека — план безпеки розрахований на післявоєнний час. Після завершення війни українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти США, що дислоковані в Європі.
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