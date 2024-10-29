План перемоги. Що насправді Зеленський попросив у США
Категорія
Україна
Дата публікації

План перемоги. Що насправді Зеленський попросив у США

Зеленський
Read in English
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними видання The New York Times, у межах непублічних деталей Плану перемоги України глава держави Володимир Зеленський просив американську владу про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк").

Головні тези:

  • Президент Зеленський звернувся до команди Джо Байдена з таємним проханням.
  • Інсайдери стверджують, що США навряд чи згодяться надати Україні згадані ракети.
  • Білий дім поки не коментував цю інформацію.

Зеленський розраховує отримати Tomahawk від США

Як стверджує один з інсайдерів видання, президент України нібито попросив "Томагавки" як складову неядерного пакету стримування.

Що важливо розуміти, це дійсно один з пунктів запропонованого ним Плану перемоги.

Згадані ракети можуть знищувати ворожі цілі, які знаходяться на відстані понад 1500 кілометрів. Варто звернути увагу на те, що їхня дальність усемеро вища, аніж у ATACMS, які Штати передали ЗСУ в обмежених кількостях.

Анонімне джерело запевняє, що це прохання Володимира Зеленського станом на сьогодні "абсолютно нереалістичне".

Список "далекобійних" цілей у Росії, які Україна раніше передала США у спробі переконати дати дозвіл на застосування американських ракет по території РФ, нібито суттєво перевищує кількість ракет, які "США чи якийсь інший союзник" могли би дати Україні, не ставлячи під загрозу власні потреби на випадок загострення на Близькому Сході чи в Азії.

Окрім того, інсайдер видання стверджує, що президент України після зустрічі з Байденом був "приголомшений" відмовою зняти далекобійні обмеження.

Що важливо знати про План перемоги України

Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.

За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.

План перемоги України налічує 5 пунктів:

  1. Запрошення України до НАТО до завершення російсько-української війни;

  2. Зміцнення обороноздатності — передбачає посилення українських позицій на території Росії, щоб уникнути створення буферних зон на території України та зняття обмежень щодо ударів по території агресора;

  3. Стримування — йдеться про розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету;

  4. Стратегічний економічний потенціал — передбачає інвестиції міжнародних партнерів у видобуток критично важливих природних ресурсів, таких як уран, титан, літій, графіт.

  5. Безпека — план безпеки розрахований на післявоєнний час. Після завершення війни українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти США, що дислоковані в Європі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський готує ще один план для України — про що йдеться
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський помстився генсеку ООН за його візит до Путіна
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський прибув з робочим візитом до Ісландії — з якою метою
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?