Зеленський готує ще один план для України — про що йдеться

Глава держави Володимир Зеленський наказав членам своєї команди розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг Україні вистояти в реаліях сучасної війни.
Головні тези:
- План включатиме кроки, які сама Україна повинна зробити в різних сферах, таких як ВПК, оборона, економіка та соціальна політика.
- Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО, проте це має статися в межах міжнародно визнаних кордонів.
- Запрошення до НАТО не повинно бути обміном на окуповані території, що засвідчує чітку позицію президента та українського народу.
Українці повинні знати, як виглядає шлях до перемоги
Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у Офісі президента, мовиться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про ВПК, оборону, економіку, соціальну політику та інше.
Окрім того, наголошується, що вказана ініціатива не є альтернативою Плану перемоги українського президента.
Ще одне анонімне джерело підтвердило журналістам, що Володимир Зеленський уже дав доручення стосовно розробки цього плану.
За попередніми даними, його планують створити і представити українцям до кінця року.
Зеленський озвучив чітку позицію України щодо вступу в НАТО
Глава держави Володимир Зеленський під час пресконференції 22 жовтня дав усім зрозуміти, що Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.
Попри це, український лідер додав, що розраховує отримати запрошення під час війни.
Як зазначив глава держави, ані він, ані український народ не визнають окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.
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