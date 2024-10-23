Зеленський готує ще один план для України — про що йдеться
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський готує ще один план для України — про що йдеться

Зеленський
Джерело:  ВВС News Україна

Глава держави Володимир Зеленський наказав членам своєї команди розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг Україні вистояти в реаліях сучасної війни.

Головні тези:

  • План включатиме кроки, які сама Україна повинна зробити в різних сферах, таких як ВПК, оборона, економіка та соціальна політика.
  • Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО, проте це має статися в межах міжнародно визнаних кордонів.
  • Запрошення до НАТО не повинно бути обміном на окуповані території, що засвідчує чітку позицію президента та українського народу.

Українці повинні знати, як виглядає шлях до перемоги

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у Офісі президента, мовиться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про ВПК, оборону, економіку, соціальну політику та інше.

Окрім того, наголошується, що вказана ініціатива не є альтернативою Плану перемоги українського президента.

За задумом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Ще одне анонімне джерело підтвердило журналістам, що Володимир Зеленський уже дав доручення стосовно розробки цього плану.

За попередніми даними, його планують створити і представити українцям до кінця року.

Мета — зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни, — наголосив інсайдер.

Зеленський озвучив чітку позицію України щодо вступу в НАТО

Глава держави Володимир Зеленський під час пресконференції 22 жовтня дав усім зрозуміти, що Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.

Попри це, український лідер додав, що розраховує отримати запрошення під час війни.

Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, ані він, ані український народ не визнають окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.

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