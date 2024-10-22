Зеленський наказав ліквідувати систему МСЕК

22 жовтня глава держави Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та розповів про рішення РНБО на тлі гучного скандалу навколо МСЕК. Президент ввів у дію рішення про ліквідацію всіх МСЕК з 31 грудня поточного року.

Зеленський розкрив результати засідання РНБО

За словами українського лідера, він дізнався про численні випадки порушень МСЕК і фальшиві інвалідності для посадовців. Йдеться не лише про прокурорів.

Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам, а й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

Він також наголосив, що повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади — у вертикалі контролю за МСЕК.

Що передбачають рішення РНБО

Як пояснив президент, насамперед йдеться про повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.

До 31 грудня мають розробити законопроєкти щодо внесення змін до ККУ, які визначатимуть МСЕКів суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають. Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України, — зазначив Зеленський. Поширити

Окрім того, глава держави наказав пройтися окремо по всіх горизонталях місцевої влади.