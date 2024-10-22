Зеленський наказав ліквідувати систему МСЕК

22 жовтня глава держави Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та розповів про рішення РНБО на тлі гучного скандалу навколо МСЕК. Президент ввів у дію рішення про ліквідацію всіх МСЕК з 31 грудня поточного року.
Головні тези:
- Президент Зеленський ухвалив рішення про ліквідацію всіх МСЕК на тлі гучного скандалу.
- Необхідна повна цифровізація процесу встановлення інвалідності для реальних та системних змін у цій сфері.
- Рішення РНБО передбачає проведення аудиту пенсій та інших нарахувань всім посадовцям, які незаконно отримали статус людей з інвалідністю.
Зеленський розкрив результати засідання РНБО
За словами українського лідера, він дізнався про численні випадки порушень МСЕК і фальшиві інвалідності для посадовців. Йдеться не лише про прокурорів.
Глава держави звернув увагу на те, що проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам, а й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.
Він також наголосив, що повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади — у вертикалі контролю за МСЕК.
Що передбачають рішення РНБО
Як пояснив президент, насамперед йдеться про повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.
До 31 грудня мають розробити законопроєкти щодо внесення змін до ККУ, які визначатимуть МСЕКів суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Окрім того, глава держави наказав пройтися окремо по всіх горизонталях місцевої влади.
Під час засідання РНБО також обговорили ситуацію в органах прокуратури України. Після цього, як відомо, Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення.
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