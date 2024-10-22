Зеленский приказал ликвидировать систему МСЭК

22 октября глава государства Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о решении СНБО на фоне громкого скандала вокруг МСЭК. Президент ввел решение о ликвидации всех МСЭК с 31 декабря текущего года.
Главные тезисы
- Президент Зеленский принял решение о ликвидации всех МСЭК на фоне громкого скандала.
- Необходима полная цифровизация процесса установления инвалидности для реальных и системных изменений в этой сфере.
- Решение СНБО предусматривает проведение аудита пенсий и других начислений всем должностным лицам, незаконно получившим статус людей с инвалидностью.
Зеленский раскрыл результаты заседания СНБО
По словам украинского лидера, он узнал о многочисленных случаях нарушений МСЭК и фальшивые инвалидности для должностных лиц. Речь идет не только о прокурорах.
Глава государства обратил внимание на то, что проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.
Он также подчеркнул, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК.
Что предусматривают решения СНБО
Как пояснил президент, в первую очередь речь идет о полном аудите пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим себе инвалидности.
До 31 декабря должны разработать законопроекты о внесении изменений в УКУ, которые будут определять МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Кроме того, глава государства приказал пройти отдельно по всем горизонтали местной власти.
В ходе заседания СНБО также обсудили ситуацию в органах прокуратуры Украины. После этого, как известно, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-