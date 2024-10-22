Зеленский приказал ликвидировать систему МСЭК

22 октября глава государства Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о решении СНБО на фоне громкого скандала вокруг МСЭК. Президент ввел решение о ликвидации всех МСЭК с 31 декабря текущего года.

Зеленский раскрыл результаты заседания СНБО

По словам украинского лидера, он узнал о многочисленных случаях нарушений МСЭК и фальшивые инвалидности для должностных лиц. Речь идет не только о прокурорах.

Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.

Он также подчеркнул, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК.

Что предусматривают решения СНБО

Как пояснил президент, в первую очередь речь идет о полном аудите пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим себе инвалидности.

До 31 декабря должны разработать законопроекты о внесении изменений в УКУ, которые будут определять МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Был доклад на СНБО главы Службы безопасности Украины Малюка и министра внутренних дел Клименко относительно продолжающихся проверок и расследований. Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины, — отметил Зеленский. Поделиться

Кроме того, глава государства приказал пройти отдельно по всем горизонтали местной власти.