Зеленский приказал ликвидировать систему МСЭК
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский приказал ликвидировать систему МСЭК

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

22 октября глава государства Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о решении СНБО на фоне громкого скандала вокруг МСЭК. Президент ввел решение о ликвидации всех МСЭК с 31 декабря текущего года.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский принял решение о ликвидации всех МСЭК на фоне громкого скандала.
  • Необходима полная цифровизация процесса установления инвалидности для реальных и системных изменений в этой сфере.
  • Решение СНБО предусматривает проведение аудита пенсий и других начислений всем должностным лицам, незаконно получившим статус людей с инвалидностью.

Зеленский раскрыл результаты заседания СНБО

По словам украинского лидера, он узнал о многочисленных случаях нарушений МСЭК и фальшивые инвалидности для должностных лиц. Речь идет не только о прокурорах.

Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.

Он также подчеркнул, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК.

Что предусматривают решения СНБО

Как пояснил президент, в первую очередь речь идет о полном аудите пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим себе инвалидности.

До 31 декабря должны разработать законопроекты о внесении изменений в УКУ, которые будут определять МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Был доклад на СНБО главы Службы безопасности Украины Малюка и министра внутренних дел Клименко относительно продолжающихся проверок и расследований. Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины, — отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства приказал пройти отдельно по всем горизонтали местной власти.

В ходе заседания СНБО также обсудили ситуацию в органах прокуратуры Украины. После этого, как известно, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Коррупция в армии РФ подрывает ее эффективность в войне против Украины – британская разведка
Минобороны Британии
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский экстренно созывает СНБО на фоне громкого скандала — видео
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генпрокурор Костин идет в отставку на фоне громкого скандала
Офис Генерального прокурора
Костин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?