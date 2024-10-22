Генпрокурор Костин идет в отставку на фоне громкого скандала

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что подает в отставку – это произошло после заседания СНБО 22 октября, которое созвал глава государства Владимир Зеленский.

Костин объяснил, почему реши покинуть пост

По словам главы ОГП, Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов".

Андрей Костин также отметил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины, — подчеркнул он. Поделиться

Генеральный прокурор добавил, что считает абсолютно правильной позицию главы государства относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.

Также политическая ответственность. Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора, — заявил Андрей Костин. Поделиться

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Как сам Зеленский отреагировал на скандал

Вечером 20 октября глава государства Владимир Зеленский заявил, что решил созвать заседание СНБО.

Кроме того, он подчеркнул, что хочет увидеть реакцию правоохранителей на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей.

К сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно. Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК — медико-социальными экспертными комиссиями — и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформляли себе фальшивые инвалидности. Владимир Зеленский Президент Украины

Как уже упоминалось ранее, в главе Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было найдено 100 тыс. долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "ухилянтов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.