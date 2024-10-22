Генпрокурор Костин идет в отставку на фоне громкого скандала

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что подает в отставку – это произошло после заседания СНБО 22 октября, которое созвал глава государства Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подает в отставку из-за громкого скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц.
- Глава государства Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно аморальной ситуации в системе органов прокуратуры.
- Сейчас продолжаются проверки, их результаты будут известны позже.
Костин объяснил, почему реши покинуть пост
По словам главы ОГП, Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов".
Андрей Костин также отметил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.
Генеральный прокурор добавил, что считает абсолютно правильной позицию главы государства относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.
Как сам Зеленский отреагировал на скандал
Вечером 20 октября глава государства Владимир Зеленский заявил, что решил созвать заседание СНБО.
Кроме того, он подчеркнул, что хочет увидеть реакцию правоохранителей на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей.
Как уже упоминалось ранее, в главе Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было найдено 100 тыс. долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "ухилянтов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-