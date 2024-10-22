Генпрокурор Костін йде у відставку на тлі гучного скандалу
Категорія
Україна
Дата публікації

Генпрокурор Костін йде у відставку на тлі гучного скандалу

Офіс Генерального прокурора
Костін пояснив, чому виріши залишити посаду

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що подає у відставку — це сталося після засідання РНБО 22 жовтня, яке скликав глава держави Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Генеральний прокурор України Андрій Костін подає у відставку через гучний скандал з фальшивими інвалідностями посадових осіб.
  • Глава держави Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо аморальної ситуації в системі органів прокуратури.
  • Наразі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження щодо зловживань в державних органах, зокрема в прокуратурі.

Костін пояснив, чому виріши залишити посаду

За словами очільника ОГП, Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо “очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів”.

Андрій Костін також наголосив, що наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України, — наголосив він.

Генеральний прокурор додав, що вважає абсолютно правильною позицію глави держави щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.

У тому числі, політична відповідальність. Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора, — заявив Андрій Костін.

Фото: скриншот

Як сам Зеленський відреагував на скандал

Увечері 20 жовтня глава держави Володимир Зеленський заявив, що вирішив скликати засідання РНБО з цього приводу.

Окрім того, він наголосив, що хоче побачити реакцію правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей.

На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК — медико-соціальними експертними комісіями — та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як уже згадувалося раніше, в очільниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було знайдено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

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