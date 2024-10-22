Генпрокурор Костін йде у відставку на тлі гучного скандалу

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що подає у відставку — це сталося після засідання РНБО 22 жовтня, яке скликав глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Генеральний прокурор України Андрій Костін подає у відставку через гучний скандал з фальшивими інвалідностями посадових осіб.
- Глава держави Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо аморальної ситуації в системі органів прокуратури.
- Наразі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження щодо зловживань в державних органах, зокрема в прокуратурі.
Костін пояснив, чому виріши залишити посаду
За словами очільника ОГП, Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо “очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів”.
Андрій Костін також наголосив, що наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.
Генеральний прокурор додав, що вважає абсолютно правильною позицію глави держави щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.
Як сам Зеленський відреагував на скандал
Увечері 20 жовтня глава держави Володимир Зеленський заявив, що вирішив скликати засідання РНБО з цього приводу.
Окрім того, він наголосив, що хоче побачити реакцію правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей.
Як уже згадувалося раніше, в очільниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було знайдено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
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