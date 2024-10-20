Зеленский экстренно созывает СНБО на фоне громкого скандала — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский экстренно созывает СНБО на фоне громкого скандала — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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Вечером 20 октября глава Владимир Зеленский сообщил, что назначил заседание СНБО, а также требует реакции правоохранителей на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский реагирует на громкий скандал вокруг МСЭК.
  • Президент требует от СБУ, ДБР и других правоохранительных органов принять кардинальные меры.
  • Стали известны новые факты о подделке документов и отмывании денег через медико-социальные экспертные комиссии.

Зеленский отреагировал на громкий скандал вокруг МСЭК

О своем решении президент объявил во время традиционного вечернего обращения.

К сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно. Это реально внутренний противник. Происходящее с МСЭК — медико-социальными экспертными комиссиями — и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформляли себе фальшивые инвалидности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, он ожидает от правоохранителей, в первую очередь СБУ, ДБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений.

Кроме того, Владимир Зеленский официально подтвердил, что назначил СНБО.

О каком скандале идет речь

Как уже упоминалось ранее, у главы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было найдено 100 тыс. долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "ухилянтов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Более того, у нее дома было найдено 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.

Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, 10 октября уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Как удалось узнать журналистам, 49 прокуроров в Хмельницкой области вместе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.

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