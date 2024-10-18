Зеленский анонсировал максимальное усиление Сил обороны Украины западным оружием. Когда именно

18 октября президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам его визита по Европе, где он презентовал план победы Украины. Новые пакеты вооружений от стран-партнеров, вопросы возраста мобилизации, участие военных КНДР в войне России против Украины — эти и другие жизненно важные для Украины темы были подняты президентом на мероприятии.

Украину в скором времени ждут новые пакеты западного вооружения

Владимир Зеленский подчеркнул, что в октябре-декабре этого года Украину максимально усилят в сфере вооружения.

Президент отметил, что Киев будет каждые 2-3 недели получать пакеты помощи от США на 500-750 млн дол. Об этом договорились на встрече с президентом США Джо Байденом.

Фидбек был почти сразу. Наша команда поехала туда с начальником генштаба Баргилевичем и вице-премьером Стефанишиной, работали над вопросами вступления в НАТО и также с пунктом усиления нашей армии сейчас (пунктом 2 Плана победы). Что касается фидбека, то я жду команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами. Относительно оружия также известно, что Украина от партнеров получит 4-5 млрд долл. на собственное производство дронов. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что Украина уже работает дальнобойным оружием, в том числе оружием собственного производства.

Уже использовали по Крыму. Кстати, немецкое дальнобойное оружие не использовали, потому что нам его немцы просто не давали. Но она нам нужна. Думаю, Олаф Шольц мог бы предоставить нам оружие, но не давать разрешение. Это продемонстрировало бы поддержку. Поделиться

Украина и НАТО

Зеленский заявил, что в позиции США по поводу будущего Украины в НАТО есть прогресс. Он также предположил, что вступление Украины в Североатлантический союз поддержит Франция. А главным скептиком по этому вопросу остается Германия.

Президент подчеркнул, что приглашение в НАТО поднимет моральный дух ВСУ. А также повлияет на врага, ведь Россия понимает только силу. Зеленский рассказал, если партнеры откажут или не поддержат его план, украинцам будет очень сложно.

Слабость Украины – это сила для России. Но кроме оружия важны еще люди.

О восстановлении Украиной ядерного оружия

Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие и кому-то им угрожать. В то же время, по его словам, за отказ от ядерного оружия Украина еще три десятилетия назад должна получить приглашение в Альянс.

Гарантии безопасности, которые Украина имела как член НАТО, были бы более надежной компенсацией за отказ от ядерного оружия, чем гарантии, предоставленные Будапештским меморандумом. Некоторые представители Запада критикуют пункт Плана победы по вступлению Украины в НАТО, в то же время не предлагая никакой альтернативы. Поделиться

Президент также отметил, что встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Был немногословен.

Видел его, мы поздоровались, считаю, это уже неплохо.

Владимир Зеленский

О Плане победы Украины

18 стран комментировали план победы. Большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Украины. Многие пункты были касающиеся дальнобойного оружия. Все поддержали движение в ЕС и кандидатство. Эти страны имеют большое влияние, чтобы посылать нам дальнобойное оружие. Среди тех с кем я говорил о дальнобойном оружии и применении, были и положительные сигналы. Мы бы очень хотели, чтобы США были положительными и более решительными. Поделиться

Второй саммит мира, по его словам, готовится в любом случае, даже если план не будет поддержан союзниками.

Все равно будем сражаться и отстаивать свои права, а также готовить второй саммит. Просто тогда наши позиции будут слабее, если нас не поддержат.

О военных из КНДР на войне против Украины

Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея уже готовит контингент, чтобы отправлять в Украину. Это первая страна, которая таким образом присоединится к войне в Украине, потому что другие союзники РФ — Иран и Беларусь — помогали только техникой и логистикой.

Россия не успевает с мобилизацией. И Путин знает, что общество против мобилизации. Наша разведка сообщает, что готовят 10 тыс. корейских военных из разных видов войск.

Об уменьшении мобилизационного возраста в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о желаниях партнеров по уменьшению мобилизационного возраста в Украине.

Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен возраст мобилизации. У нас сейчас с 25 лет. И мы не видим, зачем вводить изменения. Считаю, что сегодня это опасно. Есть возможность контрактоваться по своей воле, это может сделать любой человек. Минобороны должно предлагать специальные контракты, спецусловия. И тогда человек, если он хочет пойти служить, имеет право уходить и служить в любом возрасте. Поделиться

По словам Зеленского, сейчас у власти нет планов по мобилизации с 18 лет, а появляющуюся в сети информацию назвал вбросами.