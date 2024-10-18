Зеленский анонсировал максимальное усиление Сил обороны Украины западным оружием. Когда именно

18 октября президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам его визита по Европе, где он презентовал план победы Украины. Новые пакеты вооружений от стран-партнеров, вопросы возраста мобилизации, участие военных КНДР в войне России против Украины — эти и другие жизненно важные для Украины темы были подняты президентом на мероприятии.
Главные тезисы
- Президент Украины анонсировал максимальное усиление обороноспособности страны западным оружием.
- Встреча с президентом США привела к соглашению по поставкам вооружений на сумму 500-750 млн долл.
- Украина ожидает получить пакеты вооружений от партнеров на 4-5 млрд долл для собственного производства дронов.
- Зеленский подчеркнул важность поддержки вступления Украины в НАТО, хотя некоторые страны высказали критику.
- Президент также рассказал о возможном уменьшении мобилизационного возраста в Украине и готовности Северной Кореи присоединиться к войне против Украины.
Украину в скором времени ждут новые пакеты западного вооружения
Владимир Зеленский подчеркнул, что в октябре-декабре этого года Украину максимально усилят в сфере вооружения.
Президент отметил, что Киев будет каждые 2-3 недели получать пакеты помощи от США на 500-750 млн дол. Об этом договорились на встрече с президентом США Джо Байденом.
Зеленский заметил, что Украина уже работает дальнобойным оружием, в том числе оружием собственного производства.
Украина и НАТО
Зеленский заявил, что в позиции США по поводу будущего Украины в НАТО есть прогресс. Он также предположил, что вступление Украины в Североатлантический союз поддержит Франция. А главным скептиком по этому вопросу остается Германия.
Президент подчеркнул, что приглашение в НАТО поднимет моральный дух ВСУ. А также повлияет на врага, ведь Россия понимает только силу. Зеленский рассказал, если партнеры откажут или не поддержат его план, украинцам будет очень сложно.
Слабость Украины – это сила для России. Но кроме оружия важны еще люди.
О восстановлении Украиной ядерного оружия
Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие и кому-то им угрожать. В то же время, по его словам, за отказ от ядерного оружия Украина еще три десятилетия назад должна получить приглашение в Альянс.
Президент также отметил, что встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Был немногословен.
Видел его, мы поздоровались, считаю, это уже неплохо.
О Плане победы Украины
Второй саммит мира, по его словам, готовится в любом случае, даже если план не будет поддержан союзниками.
Все равно будем сражаться и отстаивать свои права, а также готовить второй саммит. Просто тогда наши позиции будут слабее, если нас не поддержат.
О военных из КНДР на войне против Украины
Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея уже готовит контингент, чтобы отправлять в Украину. Это первая страна, которая таким образом присоединится к войне в Украине, потому что другие союзники РФ — Иран и Беларусь — помогали только техникой и логистикой.
Россия не успевает с мобилизацией. И Путин знает, что общество против мобилизации. Наша разведка сообщает, что готовят 10 тыс. корейских военных из разных видов войск.
Об уменьшении мобилизационного возраста в Украине
Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о желаниях партнеров по уменьшению мобилизационного возраста в Украине.
По словам Зеленского, сейчас у власти нет планов по мобилизации с 18 лет, а появляющуюся в сети информацию назвал вбросами.
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