Зеленский отправился в Брюссель — какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель 17 октября. Там он представит план победы европейским лидерам.

Зеленский представит европейским лидерам план победы

Как сообщил Владимир Зеленский, в Брюсселе состоится специальное заседание Европейского совета на уровне лидеров.

Я представлю план победы — наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме этого Владимир Зеленский примет участие во встрече в Европарламенте с президентом Робертой Мецолой и председателями политических групп. Также состоится встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как отметил президент, готовится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны.

Зеленский представил в Раде План победы Украины

16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украины, который насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.

По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.

Именно поэтому украинский лидер настаивает, что Россию нужно принудить к миру.