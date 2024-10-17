Зеленский отправился в Брюссель — какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отправился в Брюссель — какова цель визита

Владимир Зеленский
Зеленский отправился в Брюссель — какова цель визита
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель 17 октября. Там он представит план победы европейским лидерам.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский направляется в Брюссель с целью представить план победы перед европейскими лидерами и укрепить позиции Украины.
  • Президент Украины призывает союзников поддержать украинский план победы, указывая на необходимость принудить Россию к миру.
  • Зеленский обсудит план победы и укрепление позиций на встречах с президентом Европарламента, генсеком НАТО и другими высокопоставленными персонами.
  • План победы Украины разработан с учетом 5 основных пунктов и предусматривает секретные приложения в рамках урегулирования конфликта на востоке страны.
  • Зеленский настаивает, что Россию необходимо принудить к миру, так как диктатор Путин продолжает убийства невинных украинцев.

Зеленский представит европейским лидерам план победы

Как сообщил Владимир Зеленский, в Брюсселе состоится специальное заседание Европейского совета на уровне лидеров.

Я представлю план победы — наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме этого Владимир Зеленский примет участие во встрече в Европарламенте с президентом Робертой Мецолой и председателями политических групп. Также состоится встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как отметил президент, готовится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны.

Зеленский представил в Раде План победы Украины

16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украины, который насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.

По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.

Именно поэтому украинский лидер настаивает, что Россию нужно принудить к миру.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл все пункты и детали
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украину могут пригласить в НАТО — мнение Зеленского
Владимир Зеленский
Когда Украину могут пригласить в НАТО — мнение Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
План победы Украины. Рада единогласно поддержала представленный Зеленским документ
Верховная Рада Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?