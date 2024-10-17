Зеленский отправился в Брюссель — какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель 17 октября. Там он представит план победы европейским лидерам.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский направляется в Брюссель с целью представить план победы перед европейскими лидерами и укрепить позиции Украины.
- Президент Украины призывает союзников поддержать украинский план победы, указывая на необходимость принудить Россию к миру.
- Зеленский обсудит план победы и укрепление позиций на встречах с президентом Европарламента, генсеком НАТО и другими высокопоставленными персонами.
- План победы Украины разработан с учетом 5 основных пунктов и предусматривает секретные приложения в рамках урегулирования конфликта на востоке страны.
- Зеленский настаивает, что Россию необходимо принудить к миру, так как диктатор Путин продолжает убийства невинных украинцев.
Зеленский представит европейским лидерам план победы
Как сообщил Владимир Зеленский, в Брюсселе состоится специальное заседание Европейского совета на уровне лидеров.
Кроме этого Владимир Зеленский примет участие во встрече в Европарламенте с президентом Робертой Мецолой и председателями политических групп. Также состоится встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.
Как отметил президент, готовится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны.
Зеленский представил в Раде План победы Украины
16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украины, который насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.
По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.
Именно поэтому украинский лидер настаивает, что Россию нужно принудить к миру.
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