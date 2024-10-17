Зеленський вирушив до Брюсселю — яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселю 17 жовтня. Там він представить план перемоги європейським лідерам.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселю, щоб представити план перемоги європейським лідерам.
- Інструмент примусу Росії до миру – це основна мета візиту Зеленського, яка обговорюється на засіданні Європейської ради.
- Проведення спеціальних зустрічей з президенткою Європарламенту та генсеком НАТО підкреслює важливість співпраці та зусиль у напрямку завершення війни на сході України.
- Представлений План перемоги України містить 5 основних пунктів та 3 таємних додатки, які покликані зміцнити позицію країни у боротьбі за мир на своїй території.
- Зеленський наголошує на важливості співпраці з союзниками для примусу Росії до миру, оскільки від їх підтримки залежить успішність реалізації плану перемоги.
Зеленський представить європейським лідерам план перемоги
Як повідомив Володимир Зеленський, у Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради на рівні лідерів.
Окрім цього Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою та головами політичних груп. Також ьуде зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.
Як зазначив президент, готується засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони.
Зеленський представив у Раді План перемоги України
16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.
На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.
Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.
Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.
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