Зеленський вирушив до Брюсселю — яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселю 17 жовтня. Там він представить план перемоги європейським лідерам.

Зеленський представить європейським лідерам план перемоги

Як повідомив Володимир Зеленський, у Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради на рівні лідерів.

Я представлю план перемоги — наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо. Володимир Зеленський Президент України

Окрім цього Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою та головами політичних груп. Також ьуде зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.

Як зазначив президент, готується засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони.

Зеленський представив у Раді План перемоги України

16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.

На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.

Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.

Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.