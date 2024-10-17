Зеленський вирушив до Брюсселю — яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський вирушив до Брюсселю — яка мета візиту

Володимир Зеленський
Зеленський вирушив до Брюсселю — яка мета візиту
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Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселю 17 жовтня. Там він представить план перемоги європейським лідерам.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселю, щоб представити план перемоги європейським лідерам.
  • Інструмент примусу Росії до миру – це основна мета візиту Зеленського, яка обговорюється на засіданні Європейської ради.
  • Проведення спеціальних зустрічей з президенткою Європарламенту та генсеком НАТО підкреслює важливість співпраці та зусиль у напрямку завершення війни на сході України.
  • Представлений План перемоги України містить 5 основних пунктів та 3 таємних додатки, які покликані зміцнити позицію країни у боротьбі за мир на своїй території.
  • Зеленський наголошує на важливості співпраці з союзниками для примусу Росії до миру, оскільки від їх підтримки залежить успішність реалізації плану перемоги.

Зеленський представить європейським лідерам план перемоги

Як повідомив Володимир Зеленський, у Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради на рівні лідерів.

Я представлю план перемоги — наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім цього Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою та головами політичних груп. Також ьуде зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.

Як зазначив президент, готується засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони.

Зеленський представив у Раді План перемоги України

16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.

На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.

Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.

Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.

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