Зеленський анонсував максимальне посилення Сил оборони України західною зброєю. Коли саме

18 жовтня президент Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками його візиту по Європі, де він презентував план перемоги України. Нові пакети озброєнь від країн-партнерок, питання віку мобілізації, участь військових КНДР у війні Росії проти України — ці та інші життєво важливі для України теми були підняті президентом на цьому заході.
Головні тези:
- Президент Зеленський анонсував максимальне посилення обороноздатності України за допомогою західної зброї та нових поставок озброєнь від країн-партнерок.
- Зустріч президента з президентом США Байденом призвела до угоди щодо постачання озброєнь на суму 500-750 млн дол.
- Зеленський заявив про підтримку партнерами України вступу до НАТО, проте критика пункту плану щодо членства в Альянсі є з боку деяких країн.
Україну незабаром чекають нові пакети західного озброєння
Володимир Зеленський наголосив, що в жовтні — грудні цього року Україну максимально посилять у сфері озброєння.
Президент зазначив, що Київ кожні 2-3 тижні отримуватиме пакети допомоги від США на 500-750 млн дол. Про це домовилися на зустрічі із президентом США Джо Байденом.
Зеленський зауважив, що Україна вже працює далекобійною зброєю, в тому числі зброєю власного виробництва.
Україна і НАТО
Зеленський заявив, що в позиції США щодо майбутнього України в НАТО є прогрес. Він також припустив, що вступ України в Альянс підтримає Франція. А головним скептиком щодо цього питання залишається Німеччина.
Президент наголосив, що запрошення в НАТО підніме моральний дух ЗСУ. А також вплине на ворога, адже Росія розуміє лише силу. Зеленський розповів, якщо партнери відмовлять або не підтримають його план — українцям буде дуже складно.
Слабкість України — це сила для Росії. Але крім зброї — важливі ще люди.
Про відновлення Україною ядерної зброї
Зеленський заявив, що Україна не збирається створювати ядерну зброю і комусь нею погрожувати. Водночас, за його словами, за відмову від ядерної зброї Україна ще три десятиліття тому мала б отримати запрошення в Альянс
Президент також зауважив, що зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Був небагатослівний.
Бачив його, ми привітались, вважаю — це вже непогано.
Про План перемоги України
Другий саміт миру, за його словами, готують у будь-якому випадку, навіть якщо план не буде підтриманий союзниками.
Все одно будемо боротись і відстоювати свої права, а також готувати другий саміт. Просто тоді наші позиції будуть слабші, якщо нас не підтримають.
Про військових з КНДР на війні проти України
Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея вже готує контингент, аби відсилати в Україну. Це перша країна, що таким чином долучиться до війни в Україні, бо інші союзники РФ — Іран і Білорусь — наразі допомагали лише технікою та логістикою.
Росія не встигає з мобілізацією. І Путін знає, що суспільство проти мобілізації. Наша розвідка повідомляє, що готують 10 тис. корейських військових з різних видів військ.
Про зменшення мобілізаційного віку в Україні
Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про бажання партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку в Україні.
За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформацію, що зʼявляється у мережі, назвав вкидами.
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