Зеленський анонсував максимальне посилення Сил оборони України західною зброєю. Коли саме

18 жовтня президент Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками його візиту по Європі, де він презентував план перемоги України. Нові пакети озброєнь від країн-партнерок, питання віку мобілізації, участь військових КНДР у війні Росії проти України — ці та інші життєво важливі для України теми були підняті президентом на цьому заході.

Україну незабаром чекають нові пакети західного озброєння

Володимир Зеленський наголосив, що в жовтні — грудні цього року Україну максимально посилять у сфері озброєння.

Президент зазначив, що Київ кожні 2-3 тижні отримуватиме пакети допомоги від США на 500-750 млн дол. Про це домовилися на зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Фідбек був майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником генштабу Баргилевичем і віцепремʼєркою Стефанішиною, працювали над питаннями щодо вступу в НАТО й також з пунктом щодо посилення нашої армії зараз (пунктом 2 Плану перемоги). Щодо фідбеку — я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут із тими чи іншими відповідями. Щодо зброї також відомо, що Україна від партнерів отримає 4-5 млрд дол на власне виробництво дронів. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що Україна вже працює далекобійною зброєю, в тому числі зброєю власного виробництва.

Вже використовували по Криму. До речі, німецьку далекобійну зброю не використовували, бо нам її німці просто не давали. Але вона нам потрібна. Думаю, Олаф Шольц міг би нам надати зброю, але не надавати дозвіл. Це би продемонструвало підтримку. Поширити

Україна і НАТО

Зеленський заявив, що в позиції США щодо майбутнього України в НАТО є прогрес. Він також припустив, що вступ України в Альянс підтримає Франція. А головним скептиком щодо цього питання залишається Німеччина.

Президент наголосив, що запрошення в НАТО підніме моральний дух ЗСУ. А також вплине на ворога, адже Росія розуміє лише силу. Зеленський розповів, якщо партнери відмовлять або не підтримають його план — українцям буде дуже складно.

Слабкість України — це сила для Росії. Але крім зброї — важливі ще люди.

Про відновлення Україною ядерної зброї

Зеленський заявив, що Україна не збирається створювати ядерну зброю і комусь нею погрожувати. Водночас, за його словами, за відмову від ядерної зброї Україна ще три десятиліття тому мала б отримати запрошення в Альянс

Гарантії безпеки, які мала б Україна як член НАТО, були б надійнішою компенсацією за відмову від ядерної зброї, ніж гарантії, надані Будапештським меморандумом. Деякі представники Заходу критикують пункт Плану перемоги щодо вступу України до НАТО, водночас не пропонуючи жодної альтернативи. Поширити

Президент також зауважив, що зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Був небагатослівний.

Бачив його, ми привітались, вважаю — це вже непогано.

Володимир Зеленський

Про План перемоги України

18 країн коментували план перемоги. Більшість тих, хто виступав були повністю на боці підтримки України. Багато пунктів були таких, що стосувались далекобійної зброї. Всі підтримали рух до ЄС і кандидатство. Ці країни мають великий вплив аби посилати нам далекобійну зброю. Серед тих з ким я говорив про далекобійну зброю і застосування, були і позитивні сигнали. Ми б дуже хотіли, щоб США були позитивні і більш рішучі. Поширити

Другий саміт миру, за його словами, готують у будь-якому випадку, навіть якщо план не буде підтриманий союзниками.

Все одно будемо боротись і відстоювати свої права, а також готувати другий саміт. Просто тоді наші позиції будуть слабші, якщо нас не підтримають.

Про військових з КНДР на війні проти України

Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея вже готує контингент, аби відсилати в Україну. Це перша країна, що таким чином долучиться до війни в Україні, бо інші союзники РФ — Іран і Білорусь — наразі допомагали лише технікою та логістикою.

Росія не встигає з мобілізацією. І Путін знає, що суспільство проти мобілізації. Наша розвідка повідомляє, що готують 10 тис. корейських військових з різних видів військ.

Про зменшення мобілізаційного віку в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про бажання партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку в Україні.

Партнери б хотіли, щоб був зменшений вік мобілізації. У нас зараз з 25 років. І ми не бачимо, для чого вводити зміни. Вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Є можливість контрактуватись по своїй волі, це може зробити будь-яка людина. Міноборони повинне пропонувати спеціальні контракти, спецумови. І тоді людина, якщо вона хоче піти служити, має право йти і служити у будь-якому віці. Поширити

За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформацію, що зʼявляється у мережі, назвав вкидами.