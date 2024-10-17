Тренують російських загарбників. Зеленський заявив про присутність військових КНДР на ТОТ України

Президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України та тренують російських солдатів.
Головні тези:
- Президент Зеленський повідомив про присутність військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України, які тренують російських солдатів.
- Путін за допомогою військ КНДР планує підсилити свої позиції на фронті в Україні, використовуючи їх як допоміжний контингент.
- Відправлення солдатів КНДР до України може бути джерелом цінної іноземної валюти для режиму Кім Чен Іна і допоможе зміцнити його зв'язки з Росією.
- Підготовка північнокорейських солдатів в Росії для участі в бойових діях на окупованих територіях України свідчить про серйозні наслідки для міжнародної безпеки.
- Участь КНДР у конфлікті на сході України може вимагати реакції міжнародного співтовариства та посилення санкцій проти країн, що підтримують агресорів.
Зеленський заговорив про наявність військових КНДР на ТОТ України
Про це президент сказав під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.
Саме тому, за словами Зеленського, Путін шукає зовнішньої підтримки.
Президент уточнив, що Путін хоче не лише піхоту залучати, але також спеціалістів різних родів військ.
І те, що ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати їх, щоб вони воювали проти України. Я говорив про це зі США. Я говорив уже з рядом лідерів, що це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч із Росією воюватиме проти України як контингент. Ви знаєте, що Іран вже надавав Росії ракети і дрони, БПЛА, але не контингент. А тут це вже такий серйозний крок у війні.
Для чого КНДР відправляє свою армію на фронт в Україну
Відправлення солдатів КНДР для підтримки РФ у війні проти України може стати для режиму Кім Чен Ина джерелом цінної "іноземної валюти" та ще більше зміцнити його зв'язки з Кремлем.
Як зазначає видання, за словами анонімного представника української військової розвідки, "кілька тисяч" північнокорейських солдатів зараз проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україні до кінця року.
Як повідомляє Daily NK, солдати КНДР, ймовірно, вже присутні в Росії, допомагаючи у відновленні окупованого Донбасу. За даними видання, Пхеньян направив близько 150 нових робітників для участі в реконструкційних роботах на територіях, захоплених Росією.
Ще у 2022 році російські чиновники позитивно оцінили участь північнокорейських працівників у подоланні дефіциту робочої сили. Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що північнокорейські будівельники важливі для відновлення соціальної та інфраструктурної сфер Донбасу.
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