Тренують російських загарбників. Зеленський заявив про присутність військових КНДР на ТОТ України

Президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України та тренують російських солдатів.

Зеленський заговорив про наявність військових КНДР на ТОТ України

Про це президент сказав під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.

У нас є інформація від нашої розвідки… Що дійсно це є велика проблема. По-перше, офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів. Але дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки не встигає з мобілізацією, забагато втрачає, втрати на полі бою. І він (Путін — ред.) знає, що настрої такі, що суспільство проти мобілізації. Володимир Зеленський Президент України

Саме тому, за словами Зеленського, Путін шукає зовнішньої підтримки.

І я знаю, що є такий намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ: наземних, сухопутних сил…. Поширити

Президент уточнив, що Путін хоче не лише піхоту залучати, але також спеціалістів різних родів військ.

І те, що ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати їх, щоб вони воювали проти України. Я говорив про це зі США. Я говорив уже з рядом лідерів, що це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч із Росією воюватиме проти України як контингент. Ви знаєте, що Іран вже надавав Росії ракети і дрони, БПЛА, але не контингент. А тут це вже такий серйозний крок у війні.

Для чого КНДР відправляє свою армію на фронт в Україну

Відправлення солдатів КНДР для підтримки РФ у війні проти України може стати для режиму Кім Чен Ина джерелом цінної "іноземної валюти" та ще більше зміцнити його зв'язки з Кремлем.

Як зазначає видання, за словами анонімного представника української військової розвідки, "кілька тисяч" північнокорейських солдатів зараз проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україні до кінця року.

Як повідомляє Daily NK, солдати КНДР, ймовірно, вже присутні в Росії, допомагаючи у відновленні окупованого Донбасу. За даними видання, Пхеньян направив близько 150 нових робітників для участі в реконструкційних роботах на територіях, захоплених Росією.

Ще у 2022 році російські чиновники позитивно оцінили участь північнокорейських працівників у подоланні дефіциту робочої сили. Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що північнокорейські будівельники важливі для відновлення соціальної та інфраструктурної сфер Донбасу.