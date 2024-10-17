Тренируют российских захватчиков. Зеленский заявил о присутствии военных КНДР на ВОТ Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Тренируют российских захватчиков. Зеленский заявил о присутствии военных КНДР на ВОТ Украины

Офис Президента Украины
Тренируют российских захватчиков. Зеленский заявил о присутствии военных КНДР на ВОТ Украины
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Президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и тренируют российских солдат.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский заявил о присутствии военных КНДР на оккупированных территориях Украины, тренирующих российских солдат.
  • Отправка солдат КНДР на фронт в Украину может усилить позиции Путина и укрепить связи с Россией за счет ценной 'иностранной валюты'.
  • Участие северокорейских солдат в боевых действиях на Украине вызывает серьезные вопросы международной безопасности и может повлечь ужесточение санкций против стран-агрессоров.
  • Заявления Зеленского о тренировке северокорейскими офицерами российских солдат свидетельствуют о нарастающих угрозах в регионе и возможной мобилизации военнослужащих для конфликта.
  • Присутствие солдат КНДР на оккупированных территориях и планы их отправки на фронт в Украину вызывают обеспокоенность в мировом сообществе и требуют дополнительной дипломатической реакции.

Зеленский заговорил о наличии военных КНДР на ТОТ Украины

Об этом президент сказал во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета.

У нас есть информация от нашей разведки… Что действительно это большая проблема. Во-первых, северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и тренируют русских солдат. Не знаю, какое количество офицеров. Но данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку не успевает с мобилизацией, слишком много теряет, потери на поле боя. И он (Путин — ред.) знает, что настроения таковы, что общество против мобилизации.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Именно поэтому, по словам Зеленского, Путин ищет внешнюю поддержку.

И я знаю, что такое намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск: наземных, сухопутных сил….

Президент уточнил, что Путин хочет не только пехоту привлекать, но и специалистов разных родов войск.

И то, что мы знаем, что сейчас Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать их, чтобы они воевали против Украины. Я говорил об этом из США. Я говорил уже с рядом лидеров, что это фактически официально факт подтверждения того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины как контингент. Вы знаете, что Иран уже предоставлял России ракеты и дроны, БПЛА, но не контингент. А тут это уже столь серьезный шаг в войне.

Зачем КНДР отправляет свою армию на фронт в Украину

Отправка солдат КНДР для поддержки РФ в войне против Украины может стать для режима Ким Чен Ина источником ценной "иностранной валюты" и укрепить его связи с Кремлем.

Как отмечает издание, по словам анонимного представителя украинской военной разведки, "несколько тысяч" северокорейских солдат сейчас проходят подготовку в России и могут быть отправлены на фронт в Украину до конца года.

Как сообщает Daily NK, солдаты КНДР, вероятно, уже присутствуют в России, помогая в восстановлении оккупированного Донбасса. По данным издания, Пхеньян направил около 150 новых рабочих для участия в реконструкционных работах на территориях, захваченных Россией.

Еще в 2022 году российские чиновники положительно оценили участие северокорейских работников в преодолении дефицита рабочей силы. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что северокорейские строители важны для восстановления социальной и инфраструктурной сферы Донбасса.

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