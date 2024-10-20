Зеленський екстрено скликає РНБО на тлі гучного скандалу — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський екстрено скликає РНБО на тлі гучного скандалу — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Увечері 20 жовтня глава Володимир Зеленський повідомив, що призначив засідання РНБО, а також вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський реагує на гучний скандал навколо МСЕК.
  • Президент вимагає від СБУ, ДБР та інших правоохоронних органів вжити кардинальних заходів.
  • Стали відомі нові факти про підроблення документів та відмивання грошей через медико-соціальні експертні комісії.

Зеленський відреагував на гучний скандал навколо МСЕК

Про своє рішення президент оголосив під час традиційного вечірнього звернення.

На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК — медико-соціальними експертними комісіями — та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, він очікує від правоохоронців, а насамперед СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень.

Окрім того, Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що призначив РНБО.

Про який скандал йдеться

Як уже згадувалося раніше, в очільниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було знайдено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Ба більше, у неї вдома була знайдено 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Як вдалося дізнатися журналістам, 49 прокурорів у Хмельницький області разом з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.

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