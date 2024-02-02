Коррупция в армии РФ подрывает ее эффективность в войне против Украины – британская разведка

Коррупция в русской армии значительно подрывает ее эффективность. Прогресс в борьбе со взятками в ближайшее время маловероятен.
В британской разведке назвали фактор, подрывающий эффективность армии РФ
Британская разведка проанализировала статью российского издания "Верстка" о коррупции в российской армии. Их исследование выявило модели коррупции и систему взяток, используемых российскими военнослужащими и их командирами.
Взятки давали или требовали за различные "услуги" — отпуск, аттестация физической подготовки, воинское звание, водительские права и избегание наказания за использование смартфонов или пьянство.
После февраля 2022 набор "услуг" расширился, теперь взятки принимают за удостоверения и награды за участие в войне против Украины, уклонение от отправки на боевое задание.
"Верстка" также обнародовала текущие тарифы: от 40 000 рублей требуют российские командиры, чтобы избежать отправки на передовую, до 1 миллиона рублей — за справку о ранениях.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч окупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 830 россиян.
При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.
Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.
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