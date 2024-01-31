Разведка Великобритании назвала основной источник пополнения армии РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка Великобритании назвала основной источник пополнения армии РФ

Минобороны Британии
Армия РФ
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В начале войны с Украиной РФ вынуждена была вербовать заключенных на короткий срок. Основным источником пополнения армии будет регулярный набор по контракту.

Как Кремль пополняет свою армию

Расследование Российской службы Би-би-си показало, что с сентября 2023 года российские военные прекратили набор заключенных по краткосрочным контрактам.

Заключенным предлагаются стандартизированные (долгосрочные) контракты на военную службу, которые предусматривают согласие на службу в армии как минимум до прекращения действия приказа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

По данным британской разведки, краткосрочные контракты с заключенными вызвали некоторую общественную полемику в России, особенно по поводу повторных преступлений вернувшихся заключенных и короткой службы заключенных по сравнению с мобилизованными на неопределенный срок резервистами.

Весьма вероятно, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на проблемы с набором в армию в начале конфликта. В 2023 году российское государство, скорее всего, обратилось к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военных кадров, отмечают в Минобороны Британии.

Россия вербует заключенных на войну против Украины

Напомним, вербовку зэков на войну с Украиной начал главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин в 2022 году. По его данным, по этой схеме отправились около 50 тысяч человек. Они были на фронте полгода, а затем Владимир Путин издавал приказ о помиловании.

Российские СМИ подсчитали, что мобилизованные россияне на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, каждый пятый не прожил и двух месяцев.

По данным украинской разведки, численность российского оккупационного контингента в Украине сейчас может составить около 460 тысяч человек.

Как заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, российская армия с начала войны потеряла по меньшей мере 315 тысяч человек убитыми и ранеными.

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