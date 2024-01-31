Розвідка Британії назвала основне джерело поповнення армії РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Розвідка Британії назвала основне джерело поповнення армії РФ

Міноборони Британії
Армія РФ
Read in English

На початку війни з Україною РФ змушена була вербувати ув'язнених на короткий термін. Наразі основним джерелом поповнення армії буде регулярний набір за контрактом.

Як Кремль поповнює свою армію

Як зазначається у зведенні, розслідування Російської служби Бі-бі-сі показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами.

Ув'язненим наразі пропонуються стандартизовані (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

За даними британської розвідки, короткострокові контракти з ув'язненими викликали деяку громадську полеміку в Росії, особливо з приводу повторних злочинів ув'язнених, що повернулися, і короткої служби ув'язнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами.

Вельми ймовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на проблеми з набором до армії на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, швидше за все, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів, — зазначають у Міноборони Британії.

Росія вербує увʼязнених на війну проти України

Нагадаємо, вербування зеків на війну з Україною розпочав ватажок гурту "Вагнера" Євген Пригожин у 2022 році. За його даними, за цією схемою вирушили майже 50 тисяч людей. Вони були на фронті півроку, а потім Володимир Путін видавав наказ про помилування.

Російські ЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий не прожив і двох місяців.

За даними української розвідки, чисельність російського окупаційного контингенту в Україні зараз може становити близько 460 тисяч людей.

Як заявив глава ЦРУ Вільям Бернс, російська армія з початку війни втратила щонайменше 315 тисяч людей убитими та пораненими.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін роздаватиме громадянство іноземцям, яких вербують на війну проти України
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вербує найманців з Малайзії на війну проти України — ЦНС
Армія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ через рекламу та шантаж посилили вербування іноземних студентів — ЦНС
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим