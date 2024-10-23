Зеленский готовит еще один план для Украины — о чем идет речь
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский готовит еще один план для Украины — о чем идет речь

Зеленский
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Источник:  ВВС News Украина

Глава государства Владимир Зеленский приказал членам своей команды разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы Украине выстоять в реалиях современной войны.

Главные тезисы

  • План будет включать шаги, которые сама Украина должна предпринять в разных областях, таких как ВПК, оборона, экономика и социальная политика.
  • Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО, однако это должно произойти в рамках международно признанных границ.
  • Приглашение в НАТО не должно быть обменом на оккупированные территории, что подтверждает четкую позицию президента и украинского народа.

Украинцы должны знать, как выглядит путь к победе

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в Офисе президента, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих областях.

Что важно понимать, прежде всего речь идет о ВПК, обороне, экономике, социальной политике и тд.

Кроме того, сообщается, что указанная инициатива не является альтернативой Плану победы украинского президента.

По замыслу президента, он, в отличие от его Плана победы, который касается западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина.

Еще один анонимный источник подтвердил журналистам, что Владимир Зеленский уже дал поручение по разработке этого плана.

По предварительным данным, его планируют создать и представить украинцам до конца года.

Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных областях развития страны, — подчеркнул инсайдер.

Зеленский озвучил четкую позицию Украины по вступлению в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский во время пресс-конференции 22 октября дал всем понять, что Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.

Тем не менее, украинский лидер добавил, что рассчитывает получить приглашение во время войны.

Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно-признанных границах. И это для меня принципиальное дело: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, ни он, ни украинский народ не признают оккупированные территории как часть других государств и не обсуждают вступление в НАТО в обмен на эти территории.

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