Зеленский готовит еще один план для Украины — о чем идет речь

Глава государства Владимир Зеленский приказал членам своей команды разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы Украине выстоять в реалиях современной войны.
Главные тезисы
- План будет включать шаги, которые сама Украина должна предпринять в разных областях, таких как ВПК, оборона, экономика и социальная политика.
- Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО, однако это должно произойти в рамках международно признанных границ.
- Приглашение в НАТО не должно быть обменом на оккупированные территории, что подтверждает четкую позицию президента и украинского народа.
Украинцы должны знать, как выглядит путь к победе
Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в Офисе президента, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих областях.
Что важно понимать, прежде всего речь идет о ВПК, обороне, экономике, социальной политике и тд.
Кроме того, сообщается, что указанная инициатива не является альтернативой Плану победы украинского президента.
Еще один анонимный источник подтвердил журналистам, что Владимир Зеленский уже дал поручение по разработке этого плана.
По предварительным данным, его планируют создать и представить украинцам до конца года.
Зеленский озвучил четкую позицию Украины по вступлению в НАТО
Глава государства Владимир Зеленский во время пресс-конференции 22 октября дал всем понять, что Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.
Тем не менее, украинский лидер добавил, что рассчитывает получить приглашение во время войны.
Как отметил глава государства, ни он, ни украинский народ не признают оккупированные территории как часть других государств и не обсуждают вступление в НАТО в обмен на эти территории.
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