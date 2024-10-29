План победы. Что на самом деле Зеленский попросил у США

Согласно данным издания The New York Times, в рамках непубличных деталей Плана победы Украины глава государства Владимир Зеленский просил Белый дом о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").
Главные тезисы
- Президент Зеленский обратился к команде Джо Байдена с тайной просьбой.
- Инсайдеры утверждают, что США вряд ли согласятся предоставить Украине упомянутые ракеты.
- Белый дом пока не комментировал эту информацию.
Зеленский рассчитывает получить Tomahawk от США
Как утверждает один из инсайдеров издания, президент Украины якобы попросил "Томагавки" как составляющую неядерного сдерживающего пакета.
Что важно понимать, это действительно один из пунктов предложенного им Плана победы.
Упомянутые ракеты могут уничтожать вражеские цели, находящиеся на расстоянии более 1500 км. Следует обратить внимание на то, что их дальность в 7 раз выше, чем у ATACMS, которые Штаты передали ВСУ в ограниченных количествах.
Анонимный источник уверяет, что эта просьба Владимира Зеленского "абсолютно нереалистичная".
Кроме того, инсайдер издания утверждает, что президент Украины после встречи с Байденом был "ошеломлен" отказом снять дальнобойные ограничения.
Что важно знать о Плане победы Украины
Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой — документ публично представили в октябре 2024 года.
По словам президента, главная цель — "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".
План победы Украины насчитывает 5 пунктов:
Приглашение Украины в НАТО до завершения российско-украинской войны;
Укрепление обороноспособности, что предполагает усиление украинских позиций на территории России во избежание создания буферных зон на территории Украины и снятия ограничений на удары по территории агрессора;
Сдерживание — речь идет о размещении на территории Украины комплексного неядерного стратегического пакета;
Стратегический экономический потенциал предполагает инвестиции международных партнеров в добычу критически важных природных ресурсов, таких как уран, титан, литий, графит.
Безопасность — план безопасности рассчитан на послевоенное время. После войны украинские подразделения смогут заменить отдельные военные контингенты США, дислоцированные в Европе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-