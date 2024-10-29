План победы. Что на самом деле Зеленский попросил у США

Зеленский рассчитывает получить Tomahawk от США

Как утверждает один из инсайдеров издания, президент Украины якобы попросил "Томагавки" как составляющую неядерного сдерживающего пакета.

Что важно понимать, это действительно один из пунктов предложенного им Плана победы.

Упомянутые ракеты могут уничтожать вражеские цели, находящиеся на расстоянии более 1500 км. Следует обратить внимание на то, что их дальность в 7 раз выше, чем у ATACMS, которые Штаты передали ВСУ в ограниченных количествах.

Анонимный источник уверяет, что эта просьба Владимира Зеленского "абсолютно нереалистичная".

Список "дальнобойных" целей в России, которые Украина передала ранее США в попытке убедить дать разрешение на применение американских ракет по территории РФ, якобы существенно превышает количество ракет, которые "США или какой-то другой союзник" могли бы дать Украине, не ставя под угрозу собственные потребности в случае обострения на Ближнем Востоке или Азии. Поделиться

Кроме того, инсайдер издания утверждает, что президент Украины после встречи с Байденом был "ошеломлен" отказом снять дальнобойные ограничения.

Что важно знать о Плане победы Украины

Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой — документ публично представили в октябре 2024 года.

По словам президента, главная цель — "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".

План победы Украины насчитывает 5 пунктов: