Приспешники Путина назвали информационным вбросом данные о том, что Москва и Киев ведут переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

В Кремле отрицают тайные переговоры с Украиной

В частности, пресс-секретарь диктатора РФ Путина Дмитрий Песков, назвал "вбросом" публикацию Financial Times о том, что Россия и Украина обсуждают приостановку ударов по энергетике.

Сейчас очень много вбросов, не имеющих никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают, — заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Поделиться

Что этому предшествовало

Financial Times со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали "предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга".

Анонимные источники журналистов рассказали, что эти переговоры имели все шансы закончиться соглашением еще в августе, однако этого не произошло из-за неожиданного прорыва Сил обороны Украины в Курскую область России.

Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-либо. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Если в этот раз удастся достичь конкретного соглашения, то оно станет самой масштабной деэскалацией войны с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Что важно понимать, что в октябре украинский лидер Владимир Зеленский действительно заявлял, что соглашение о защите энергетических объектов может указывать на готовность Кремля к более широким мирным переговорам.

Инсайдеры издания в Украине обращают внимание на то, что ВСУ и армия РФ уже сократили количество атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках действующих договоренностей.