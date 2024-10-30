В Кремле отрицают информацию о тайных переговорах с Украиной

Приспешники Путина назвали информационным вбросом данные о том, что Москва и Киев ведут переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.
Главные тезисы
- В Кремле опровергли слухи о секретных переговорах с Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.
- Пресс-секретарь Владимира Путина назвал публикацию о переговорах “вбросом”, отметив, что многие издания распространяют информацию не соответствующую действительности.
- Инсайдеры сообщили о попытках предварительных обсуждений между Россией и Украиной по снижению атак на энергетическую инфраструктуру, однако официального соглашения не достигли.
В Кремле отрицают тайные переговоры с Украиной
В частности, пресс-секретарь диктатора РФ Путина Дмитрий Песков, назвал "вбросом" публикацию Financial Times о том, что Россия и Украина обсуждают приостановку ударов по энергетике.
Что этому предшествовало
Financial Times со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали "предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга".
Анонимные источники журналистов рассказали, что эти переговоры имели все шансы закончиться соглашением еще в августе, однако этого не произошло из-за неожиданного прорыва Сил обороны Украины в Курскую область России.
Если в этот раз удастся достичь конкретного соглашения, то оно станет самой масштабной деэскалацией войны с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Что важно понимать, что в октябре украинский лидер Владимир Зеленский действительно заявлял, что соглашение о защите энергетических объектов может указывать на готовность Кремля к более широким мирным переговорам.
Инсайдеры издания в Украине обращают внимание на то, что ВСУ и армия РФ уже сократили количество атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках действующих договоренностей.
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