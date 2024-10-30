У Кремлі заперечили інформацію щодо таємних переговорів з Україною

Поплічники Путіна назвали інформаційним вкидом дані про те, що Москва і Київ ведуть переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Кремлі заперечили таємні переговори з Україною

Зокрема прессекретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков, назвав "вкидом" публікацію Financial Times про те, що Росія та Україна обговорюють призупинення ударів по енергетиці.

Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають, — заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Поширити

Що цьому передувало

Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела заявило, що Росія та Україна за посередництва Катару нібито розпочали "попередні обговорення призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного".

Анонімні джерела журналістів розповіли, що ці переговори мали всі шанси закінчитися угодою ще в серпні, однак цього не сталося через неочікуваний прорив Сил оборони України в Курську область Росії.

Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Якщо цього разу вдасть досягти конкретної угоди, то вона стане наймасштабнішою деескалацією війни з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Що важливо розуміти, у жовтні український лідер Володимир Зеленський дійсно заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може вказувати на готовність Кремля до більш широких мирних переговорів.

Інсайдери видання в Україні звертають увагу на те, що ЗСУ та армія РФ вже скоротили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в межах чинних домовленостей.