Чому Україна не взяла під контроль Курську АЕС — пояснення Зеленського

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, Сили оборони України могли захопити Курську атомну електростанцію в Курській області Росії, проте такої мети не було.

Зеленський розкрив один з важливих нюансів Курської операції

Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили. Ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього. Тому що ми розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що Україна не збирається окуповувати російську критичну інфраструктуру, як окупанти це зробили із Запорізькою атомною станцією.

Як відомо, 6 серпня Сили оборони України розпочали Курську операцію та успішно прорвалися на ворожу територію.

Таким чином вони запобігли новому вторгненню армії РФ у Сумську область.

Під час контрнаступу українські воїни взяли під контроль десятки населених пунктів, зокрема місто Суджа.

Росіяни активно готували Курську атомну електростанцію до оборони через наближення деяких груп ЗСУ, однак українські сили туди не дійшли.

Зеленський дорікнув союзникам України

Український лідер звернув увагу на те, союзники Києва недостатньо реагують на те, що КНДР вступила у війну на боці Росії.

На переконання глави держави, партнери України мають можливість зробити набагато більше, ніж роблять наразі.

Голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

Президент також нагадав, що Київ досі чекає на ухвалення багато доленосних рішень, які можуть змінити хід війни.