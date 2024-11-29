Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, три действующих украинских АЭС вынуждены были уменьшить производство электроэнергии в результате новой массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам.

Что происходит в украинской энергосистеме на фоне последних массированных ракетных атак российских окупантов

Во второй раз менее чем через две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры пресечения во время широкомасштабных военных действий в стране, — подчеркнул Гросси. Поделиться

Отмечается, что мощности были снижены на 9 реакторах украинских АЭС.

Мониторинговая миссия МАГАТЭ в Украине

При этом один из реакторов на Ровенской АЭС вообще был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС лишилась связи с двумя линиями электропередач.

Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят. МАГАТЭ продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые имеют важное значение для ядерной безопасности, — отметил Гросси. Поделиться

Что известно о последствиях последней массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине

В большинстве регионов Украины после массированной ракетно-дроновой атаки российских окупантов в ночь и утром 28 ноября продолжают действовать почасовые отключения света.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ближе к выходным в Украине сократят отключение света до двух очередей, отключают до 3-4 очередей одновременно.