Украинские АЭС снизили производство электроэнергии на фоне атак армии РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинские АЭС снизили производство электроэнергии на фоне атак армии РФ

АЭС
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Источник:  МАГАТЭ

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, три действующих украинских АЭС вынуждены были уменьшить производство электроэнергии в результате новой массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам.

Главные тезисы

  • Украинские атомные электростанции сократили производство электроэнергии из-за массированных атак армии РФ.
  • Уязвимость энергетической инфраструктуры Украины подчеркивает необходимость обеспечения ядерной безопасности в стране.
  • Эксперты из МАГАТЭ оценивают повреждения объектов энергетики и проводят мониторинг ситуации после атак РФ.
  • Продолжаются почасовые отключения электроэнергии во многих регионах Украины, но ожидается постепенное восстановление поставок электричества.
  • Прогнозируется, что к выходным Украина сможет сократить отключения света до двух очередей, несмотря на непрерывные военные действия и угрозы для энергосистемы.

Что происходит в украинской энергосистеме на фоне последних массированных ракетных атак российских окупантов

Во второй раз менее чем через две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры пресечения во время широкомасштабных военных действий в стране, — подчеркнул Гросси.

Отмечается, что мощности были снижены на 9 реакторах украинских АЭС.

Из-за новой массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине АЭС уменьшали мощность производства электроэнергии
Мониторинговая миссия МАГАТЭ в Украине

При этом один из реакторов на Ровенской АЭС вообще был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС лишилась связи с двумя линиями электропередач.

Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят. МАГАТЭ продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые имеют важное значение для ядерной безопасности, — отметил Гросси.

Что известно о последствиях последней массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине

В большинстве регионов Украины после массированной ракетно-дроновой атаки российских окупантов в ночь и утром 28 ноября продолжают действовать почасовые отключения света.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ближе к выходным в Украине сократят отключение света до двух очередей, отключают до 3-4 очередей одновременно.

Сейчас работа идет, она идет достаточно интенсивно. Но я думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера… Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди, — прогнозирует Харченко.

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