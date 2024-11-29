Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, три действующих украинских АЭС вынуждены были уменьшить производство электроэнергии в результате новой массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам.
Главные тезисы
- Украинские атомные электростанции сократили производство электроэнергии из-за массированных атак армии РФ.
- Уязвимость энергетической инфраструктуры Украины подчеркивает необходимость обеспечения ядерной безопасности в стране.
- Эксперты из МАГАТЭ оценивают повреждения объектов энергетики и проводят мониторинг ситуации после атак РФ.
- Продолжаются почасовые отключения электроэнергии во многих регионах Украины, но ожидается постепенное восстановление поставок электричества.
- Прогнозируется, что к выходным Украина сможет сократить отключения света до двух очередей, несмотря на непрерывные военные действия и угрозы для энергосистемы.
Что происходит в украинской энергосистеме на фоне последних массированных ракетных атак российских окупантов
Отмечается, что мощности были снижены на 9 реакторах украинских АЭС.
При этом один из реакторов на Ровенской АЭС вообще был отключен от сети.
АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС лишилась связи с двумя линиями электропередач.
Что известно о последствиях последней массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине
В большинстве регионов Украины после массированной ракетно-дроновой атаки российских окупантов в ночь и утром 28 ноября продолжают действовать почасовые отключения света.
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ближе к выходным в Украине сократят отключение света до двух очередей, отключают до 3-4 очередей одновременно.
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