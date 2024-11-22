По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, во время серии массированных атак преступной армии РФ по Украине в ночь с 16 на 17 ноября и утром 17 ноября были повреждены 4 ключевые подстанции для питания работающих украинских АЭС.

Что известно о создании Россией риска ядерной опасности в Украине

Гросси отметил, что реальные риски для АЭС в Украине стали совершенно очевидны после минувших выходных, когда энергетическая инфраструктура Украины пострадала от массированных атак оккупационной армии РФ.

Четыре из этих подстанций и их линии электропередач снова пострадали от обстрелов в ночь на 16 ноября и ранним утром 17 ноября, что заставило действующие украинские АЭС снизить мощность как меру пресечения, — объясняет гендиректор МАГАТЭ. Поделиться

Он добавил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали возобновлять свои линии электропередач и увеличивать производство электроэнергии, но в четверг утром снова снижали производство электроэнергии как меру пресечения, восстановив ее впоследствии.

Что известно о плановых отключениях света и ситуации в украинской энергосистеме

По информации представителей Greenpeace, цитируемых журналистами издания The Guardian, энергосистема Украины находится в состоянии повышенного риска катастрофического сбоя.

В аналитические записке Greenpeace, подготовленной журналистам издания, отмечается, что удары российских окупантов были направлены на ключевые подстанции, критически важные для работы АЭС.

Это создает риск, что реакторы могут остаться без энергоснабжения и стать опасными.