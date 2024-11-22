По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, во время серии массированных атак преступной армии РФ по Украине в ночь с 16 на 17 ноября и утром 17 ноября были повреждены 4 ключевые подстанции для питания работающих украинских АЭС.
Главные тезисы
- Атаки РФ на ключевые подстанции украинских АЭС создают серьезные риски для ядерной безопасности и угрожают всей Европе.
- Россия использует угрозу ядерных атак как часть своей военной стратегии, что может привести к катастрофическим последствиям.
- Действия российской армии могут вызвать ядерную катастрофу сравнимую с Фукусимой или Чернобылем, требуется срочный контроль ситуации.
- Украинская энергосистема находится в повышенном риске катастрофического сбоя из-за ударов на критически важные подстанции для работы АЭС.
- Эксперты Greenpeace предупреждают об опасности оставления реакторов без энергоснабжения и возникновения ядерной угрозы в результате атак РФ.
Что известно о создании Россией риска ядерной опасности в Украине
Гросси отметил, что реальные риски для АЭС в Украине стали совершенно очевидны после минувших выходных, когда энергетическая инфраструктура Украины пострадала от массированных атак оккупационной армии РФ.
Он добавил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали возобновлять свои линии электропередач и увеличивать производство электроэнергии, но в четверг утром снова снижали производство электроэнергии как меру пресечения, восстановив ее впоследствии.
Что известно о плановых отключениях света и ситуации в украинской энергосистеме
По информации представителей Greenpeace, цитируемых журналистами издания The Guardian, энергосистема Украины находится в состоянии повышенного риска катастрофического сбоя.
В аналитические записке Greenpeace, подготовленной журналистам издания, отмечается, что удары российских окупантов были направлены на ключевые подстанции, критически важные для работы АЭС.
Это создает риск, что реакторы могут остаться без энергоснабжения и стать опасными.
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