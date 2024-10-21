Запорожская АЭС снова на грани блекаута из-за российских обстрелов

Запорожская АЭС, которую оккупировали российские войска, снова оказалась на грани блекаута из-за обстрелов. Станция питается только одной линией электропередачи.

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута

Как сообщает Минэнерго, 21 октября в 12:18 из-за постоянных вражеских обстрелов была отключена одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную АЭС с энергосистемой Украины.

Поэтому обеспечение внешнего питания станции, необходимого для ее безопасной работы, снова под угрозой. В Минэнерго отметили, что в случае полного отключения внешнего питания станция может оказаться в состоянии блекаута, что представляет риск для радиационной безопасности.

Энергетики планируют возобновить питание станции, как только разрешит ситуация.

Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции, отметили в Минэнерго. Поделиться

Армия РФ устроила пожар на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

18 августа представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.