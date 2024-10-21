Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли

Запорізька АЕС, яку окупували російські війська, знову опинилася на межі блекауту через обстріли. Станція наразі живиться лише однією лінією електропередачі.

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Як повідомляє Міненерго, 21 жовтня о 12:18 через постійні ворожі обстріли було відключено одну з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану АЕС з енергосистемою України.

Через це забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для її безпечної роботи, знову під загрозою. У Міненерго зазначили, що у випадку повного відключення зовнішнього живлення, станція може опинитися в стані блекауту, що становить ризик для радіаційної безпеки.

Енергетики планують відновити живлення станції, щойно дозволить ситуація.

Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції, — зазначили в Міненерго. Поширити

Армія РФ влаштувала пожежу на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.