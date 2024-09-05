На окупованій ЗАЕС доведеться знести градирню після провокації РФ

Постраждала від пожежі, яку влаштували окупанти РФ, градирня на окупованій Запорізькій АЕС непридатна для використання. Через це в майбутньому її, ймовірно, знесуть.
Головні тези:
- Градирня на окупованій ЗАЕС непридатна для використання після пожежі, яку влаштували окупанти РФ.
- Міжнародні організації проводять огляди та оцінки пошкоджень та вирішують питання щодо можливості знесення споруди.
- Провокація РФ на ЗАЕС та подальші інциденти створюють загрозу для безпеки національного та міжнародного рівнів.
- Українська сторона закликає до реагування та підтримки з боку міжнародних партнерів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
- Необхідно вжити додаткових заходів для забезпечення безпеки ядерних об'єктів на території, що перебуває під окупацією, та зменшення ризиків провокацій та агресій.
Згорілу градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести
Про це повідомив глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі під час свого п’ятого візиту на ЗАЕС за час повномасштабного вторгнення Росії.
As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 4, 2024
Гроссі також перевірив насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.
Армія РФ влаштувала пожежу на ЗАЕС
11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.
Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.
Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.
Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.
18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.
За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.
Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-