На окупованій ЗАЕС доведеться знести градирню після провокації РФ

Постраждала від пожежі, яку влаштували окупанти РФ, градирня на окупованій Запорізькій АЕС непридатна для використання. Через це в майбутньому її, ймовірно, знесуть.

Згорілу градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести

Про це повідомив глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі під час свого п’ятого візиту на ЗАЕС за час повномасштабного вторгнення Росії.

До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть, — заявив Гроссі. Поширити

As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 4, 2024

Гроссі також перевірив насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

Армія РФ влаштувала пожежу на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.