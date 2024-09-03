На окупованій ЗАЕС пошкоджено лінію електропередачі внаслідок обстрілів РФ

Через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми.
Головні тези:
- Російські обстріли спричинили пошкодження електролінії, яка живить окуповану Запорізьку АЕС від української енергосистеми.
- Пошкодження лінії може призвести до аварійної ситуації через втрату живлення насосів, які охолоджують активні зони реакторів на ЗАЕС.
- Українські фахівці не можуть розпочати ремонт лінії через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
- Очікується відновлення лінії після гарантії безпеки для фахівців та електростанції.
Яка ситуація на ЗАЕС
Як повідомили в Енергоатомі, на підвищення рівня небезпеки вплинув російський обстріл 2 вересня. Під час нього сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній.
Саме через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від енергосистеми України, щоб мати можливість забезпечити власні потреби.
В Енергоатомі пояснили, що саме ці насоси охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
Цю лінію українські фахівці відремонтують як тільки їм буде гарантована безпека.
Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції.
Про це він повідомив 3 вересня.
Інші подробиці його поїздки наразі не розкриваються.
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