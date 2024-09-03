На окупованій ЗАЕС пошкоджено лінію електропередачі внаслідок обстрілів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На окупованій ЗАЕС пошкоджено лінію електропередачі внаслідок обстрілів РФ

НАЕК "Енергоатом"
На окупованій ЗАЕС пошкоджено лінію електропередачі внаслідок обстрілів РФ

Через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми.

Головні тези:

  • Російські обстріли спричинили пошкодження електролінії, яка живить окуповану Запорізьку АЕС від української енергосистеми.
  • Пошкодження лінії може призвести до аварійної ситуації через втрату живлення насосів, які охолоджують активні зони реакторів на ЗАЕС.
  • Українські фахівці не можуть розпочати ремонт лінії через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
  • Очікується відновлення лінії після гарантії безпеки для фахівців та електростанції.

Яка ситуація на ЗАЕС

Як повідомили в Енергоатомі, на підвищення рівня небезпеки вплинув російський обстріл 2 вересня. Під час нього сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній.

Саме через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від енергосистеми України, щоб мати можливість забезпечити власні потреби.

В разі її пошкодження, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі пояснили, що саме ці насоси охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами, — заявили у компанії.

Цю лінію українські фахівці відремонтують як тільки їм буде гарантована безпека.

Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції.

Про це він повідомив 3 вересня.

Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії, — повідомив Гроссі.

Інші подробиці його поїздки наразі не розкриваються.

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