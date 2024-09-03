На окупованій ЗАЕС пошкоджено лінію електропередачі внаслідок обстрілів РФ

Через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми.

Яка ситуація на ЗАЕС

Як повідомили в Енергоатомі, на підвищення рівня небезпеки вплинув російський обстріл 2 вересня. Під час нього сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній.

Саме через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від енергосистеми України, щоб мати можливість забезпечити власні потреби.

В разі її пошкодження, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, — йдеться у повідомленні. Поширити

В Енергоатомі пояснили, що саме ці насоси охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами, — заявили у компанії. Поширити

Цю лінію українські фахівці відремонтують як тільки їм буде гарантована безпека.

Гендиректор МАГАТЕ відвідає ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції.

Про це він повідомив 3 вересня.

Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії, — повідомив Гроссі. Поширити

It’s been two years since we established @IAEAorg Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (#ISAMZ) to help ensure nuclear safety and security at Europe's largest NPP.

I’m on my way to Ukraine’s Zaporizhzhya NPP to continue our assistance & help prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 2, 2024