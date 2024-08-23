ЗАЕС опинилася на межі блекауту через обстріли армії РФ

"Енергоатом" повідомляє, що внаслідок обстрілів з боку російських окупантів пошкоджена зовнішня повітряна лінія, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб. Наразі станція знову на межі блекауту.
Головні тези:
- Деградація ЗАЕС поглиблюються на тлі тривалої російської окупації.
- Провокації армії РФ стають причиною аварій і повних блекаутів, що загрожує ядерній безпеці регіону.
- Міжнародна спільнота та союзники України повинні посилити тиск на Росію для деокупації Запорізької АЕС.
Що відбувається на Запорізькій АЕС
Команда "Енергоатома" знову б’є на сполох, адже деградація Запорізької АЕС, яка останні 2,5 роки знаходиться під російською окупацією, поглиблюється.
Що важливо розуміти, станом на ранок 23 серпня окупована станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ “Дніпровська”.
Якщо російські загарбники її пошкодять, то виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
Союзники України повинні тиснути на Росію для деокупації Запорізької АЕС
"Енергоатом" звертає увагу на те, що ворог постійно робить усе можливе, щоб ситуація на станції стрімко погіршувалася.
Як відомо, нещодавно окупанти влаштували на ЗАЕС пожежу, внаслідок якої вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС.
Міжнародній спільноті не можна ігнорувати той факт, що відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції.
Що також важливо розуміти, за час російської окупації Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
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