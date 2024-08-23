ЗАЕС опинилася на межі блекауту через обстріли армії РФ

"Енергоатом" повідомляє, що внаслідок обстрілів з боку російських окупантів пошкоджена зовнішня повітряна лінія, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб. Наразі станція знову на межі блекауту.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Команда "Енергоатома" знову б’є на сполох, адже деградація Запорізької АЕС, яка останні 2,5 роки знаходиться під російською окупацією, поглиблюється.

22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ “Запорізька ТЕС — Феросплавна”, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, станом на ранок 23 серпня окупована станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ “Дніпровська”.

Якщо російські загарбники її пошкодять, то виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Союзники України повинні тиснути на Росію для деокупації Запорізької АЕС

"Енергоатом" звертає увагу на те, що ворог постійно робить усе можливе, щоб ситуація на станції стрімко погіршувалася.

Як відомо, нещодавно окупанти влаштували на ЗАЕС пожежу, внаслідок якої вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС.

Міжнародній спільноті не можна ігнорувати той факт, що відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції.

Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — “Енергоатома”, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту! — йдеться в заяві. Поширити

Що також важливо розуміти, за час російської окупації Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.