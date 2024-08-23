ЗАЭС оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов армии РФ

"Энергоатом" сообщает, что в результате обстрелов со стороны российских оккупантов повреждена внешняя воздушная линия, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд. Сейчас станция снова на грани блэкаута.

Что происходит на Запорожской АЭС

Команда "Энергоатома" снова бьет тревогу, ведь деградация Запорожской АЭС, которая последние 2,5 года находится под российской оккупацией, углубляется.

22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на утро 23 августа оккупированная станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская".

Если российские захватчики ее повредят, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

Союзники Украины должны давить на Россию для деоккупации Запорожской АЭС

"Энергоатом" обращает внимание на то, что враг постоянно делает все возможное, чтобы ситуация на станции стремительно ухудшалась.

Как известно, недавно оккупанты устроили на ЗАЭС пожар, в результате которого выгорела одна из двух градирен АЭС.

Международному сообществу нельзя игнорировать тот факт, что отсутствие у захватчиков компетентного, квалифицированного и лицензированного персонала и превращение ЗАЭС в военную базу делает невозможной безаварийную эксплуатацию станции.

Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — “Энергоатома”, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь восстановления ядерной и радиационной безопасности всего континента! — сказано в заявлении. Поделиться

Что важно понимать, за время российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и один частичный — с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.