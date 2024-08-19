РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники
Категория
Украина
Дата публикации

РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники

Владимир Зеленский
РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники
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Уже более двух лет солдаты РФ контролируют Запорожскую АЭС. оккупанты используют станцию для последующих обстрелов по Украине и хранения военной техники.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты более двух лет контролируют Запорожскую АЭС, используя ее для обстрелов Никополя и хранения военной техники.
  • Президент Украины указывает на фундаментальную угрозу радиационной безопасности при российском присутствии на ЗАЭС.
  • Армия РФ организовала провокации на Запорожской АЭС, вызвав международную обеспокоенность и требования реагировать на инциденты.
  • МАГАТЭ обнаружила повреждения на территории ЗАЭС после удара беспилотника, установив угрозу для системы охлаждения станции.

РФ шантажирует мир угрозой крушения на ЗАЭС

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует территорию ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС.

Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, в течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов.

Так будет и дальше, но для этого должно прекратиться российское присутствие на ЗАЭС. Уже более двух лет оккупанты контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию — Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира, отметил Владимир Зеленский.

Армия РФ устроила провокацию на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

18 августа представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.

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