РФ використовує ЗАЕС для обстрілів Нікополя та розміщення техніки

Вже більш ніж два роки солдати РФ контролюють Запорізьку АЕС. Окупанти використовують станцію для подальших обстрілів по Україні та зберігання військової техніки.
Головні тези:
- Президент України попереджає про загрозу катастрофи на ЗАЕС у зв'язку із російською присутністю на станції.
- Повернення ЗАЕС під український контроль є вирішальним для забезпечення радіаційної безпеки нації і всієї Європи.
- Російські окупанти організували пожежу та удар безпілотником на території ЗАЕС, що викликало реакцію МАГАТЕ та світової спільноти.
- Експерти не встановили причину пожежі на ЗАЕС, але виявили пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона, що свідчить про серйозні загрози безпеці станції.
РФ шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС
За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.
За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.
Армія РФ влаштувала провокацію на ЗАЕС
11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.
Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.
Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.
Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.
18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.
За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.
Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.
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