РФ використовує ЗАЕС для обстрілів Нікополя та розміщення техніки

Вже більш ніж два роки солдати РФ контролюють Запорізьку АЕС. Окупанти використовують станцію для подальших обстрілів по Україні та зберігання військової техніки.

РФ шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.

Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.

Так буде й надалі, але для цього має припинитися російська присутність на ЗАЕС. Вже більш ніж два роки окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію — Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Армія РФ влаштувала провокацію на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.