На оккупированной ЗАЭС повреждена линия электропередачи в результате обстрелов РФ

Из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы.
Главные тезисы
- Российские обстрелы повредили линию электропередачи на ЗАЭС, угрожая безопасности ядерной станции.
- Повреждение внешней линии может привести к аварийной ситуации из-за потери питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов ЗАЭС.
- Украинские специалисты с трудом осматривают и ремонтируют линию из-за угрозы обстрела со стороны российских войск.
- Гендиректор МАГАТЭ направляется к ЗАЭС для оказания помощи и предотвращения ядерной аварии, подчеркивая важность обеспечения безопасности на атомных станциях.
Какая ситуация на ЗАЭС
Как сообщили в Энергоатоме, на повышение уровня опасности повлияли российские обстрелы 2 сентября. Во время него произошло повреждение одной из двух наружных воздушных линий.
Именно через нее временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от энергосистемы Украины, чтобы обеспечить собственные потребности.
В Энергоатоме объяснили, что эти насосы охлаждают активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.
Эту линию украинские специалисты отремонтируют, как только им будет гарантирована безопасность.
Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится на пути к Запорожской атомной электростанции.
Об этом он сообщил 3 сентября.
Другие подробности его поездки пока не раскрываются.
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