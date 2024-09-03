На оккупированной ЗАЭС повреждена линия электропередачи в результате обстрелов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На оккупированной ЗАЭС повреждена линия электропередачи в результате обстрелов РФ

НАЭК "Энергоатом"
На оккупированной ЗАЭС повреждена линия электропередачи в результате обстрелов РФ
Читати українською

Из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы повредили линию электропередачи на ЗАЭС, угрожая безопасности ядерной станции.
  • Повреждение внешней линии может привести к аварийной ситуации из-за потери питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов ЗАЭС.
  • Украинские специалисты с трудом осматривают и ремонтируют линию из-за угрозы обстрела со стороны российских войск.
  • Гендиректор МАГАТЭ направляется к ЗАЭС для оказания помощи и предотвращения ядерной аварии, подчеркивая важность обеспечения безопасности на атомных станциях.

Какая ситуация на ЗАЭС

Как сообщили в Энергоатоме, на повышение уровня опасности повлияли российские обстрелы 2 сентября. Во время него произошло повреждение одной из двух наружных воздушных линий.

Именно через нее временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от энергосистемы Украины, чтобы обеспечить собственные потребности.

В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, говорится в сообщении.

В Энергоатоме объяснили, что эти насосы охлаждают активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и приступить к ремонту линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками, — заявили в компании.

Эту линию украинские специалисты отремонтируют, как только им будет гарантирована безопасность.

Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится на пути к Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сообщил 3 сентября.

Прошло два года с тех пор, как мы основали Миссию поддержки и содействия в Запорожье, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС. Я еду на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию, — сообщил Гросси.

Другие подробности его поездки пока не раскрываются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ не допустили экспертов МАГАТЭ к месту пожара на ЗАЭС
Оккупанты РФ не допустили экспертов МАГАТЭ к месту пожара на ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники
Владимир Зеленский
РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ЗАЭС оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов армии РФ
НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?