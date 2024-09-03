На оккупированной ЗАЭС повреждена линия электропередачи в результате обстрелов РФ

Из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы.

Какая ситуация на ЗАЭС

Как сообщили в Энергоатоме, на повышение уровня опасности повлияли российские обстрелы 2 сентября. Во время него произошло повреждение одной из двух наружных воздушных линий.

Именно через нее временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от энергосистемы Украины, чтобы обеспечить собственные потребности.

В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, говорится в сообщении. Поделиться

В Энергоатоме объяснили, что эти насосы охлаждают активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и приступить к ремонту линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками, — заявили в компании. Поделиться

Эту линию украинские специалисты отремонтируют, как только им будет гарантирована безопасность.

Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится на пути к Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сообщил 3 сентября.

Прошло два года с тех пор, как мы основали Миссию поддержки и содействия в Запорожье, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС. Я еду на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию, — сообщил Гросси. Поделиться

It’s been two years since we established @IAEAorg Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (#ISAMZ) to help ensure nuclear safety and security at Europe's largest NPP.

I’m on my way to Ukraine’s Zaporizhzhya NPP to continue our assistance & help prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 2, 2024