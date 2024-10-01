РФ знеструмила лінію живлення на окупованій ЗАЕС — є загроза блекауту

Росія атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС. Це створило загрозу аварії.

Росія знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС

Як повідомили в Міненерго, внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цей черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС, — зазначає міністерство. Поширити

Армія РФ влаштувала пожежу на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.