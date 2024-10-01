РФ обесточила линию питания на оккупированной ЗАЭС — есть угроза блекаута

Россия атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, питающую Запорожскую АЭС. Это создало угрозу аварии.

Россия обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Как сообщили в Минэнерго, в результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блекаута.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что нынешний очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС, отмечает министерство. Поделиться

Армия РФ устроила пожар на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

18 августа представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.