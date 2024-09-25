Россия обучает пилотов FVP-дронов на территории оккупированной ЗАЭС

Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС для проведения учений пилотов FVP-дронов. Кроме этого, они регулярно обстреливают Никополь с территории станции.
Главные тезисы
- Российские оккупанты используют территорию ЗАЭС для обучения пилотов FPV-дронов и нанесения обстрелов на Никополь.
- Владимир Зеленский выразил беспокойство о возможных ударам по украинским ядерным объектам со стороны России.
- Международные встречи, включая обсуждение ядерной безопасности, выявляют критическую важность поддержания стабильного внешнего питания для атомных станций.
- Россия использует китайские спутники для фотосъемки украинских АЭС, вызывая опасения о возможных агрессивных действиях.
- Андрей Коваленко отмечает, что ЗАЭС стала прикрытием для военных учений и акций, опасных для региональной безопасности.
Россияне продолжают использовать ЗАЭС в военных целях
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, россияне используют ЗАЭС как территорию, на которой обучают пилотов FPV-дронов.
Кроме этого, по данным Коваленко, эти пилоты терроризируют обстрелами Никополь, используя украинский город с гражданскими в качестве полигона.
РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины
Россия использует китайские спутники для фотосъемки украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.
Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.
Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.
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