Росія навчає пілотів FVP-дронів на території окупованої ЗАЕС

Російські окупанти використовують Запорізьку АЕС для проведення навчань пілотів FVP-дронів. Окрім цього вони регулярно обстрілюють Нікополь з території станції.

Росіяни продовжують використовувати ЗАЕС у військових цілях

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, росіяни використовують ЗАЕС як територію, на якій навчають пілотів FPV-дронів.

Окрім цього за даними Коваленка, ці пілоти тероризують обстрілами Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними в якості полігону.

Фактично для РФ ЗАЕС є прикриттям, — зазначив Андрій Коваленко. Поширити

РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.

Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.