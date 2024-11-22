За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, під час серії масованих атак злочинної армії РФ по Україні вніч з 16 на 17 листопада та зранку 17 листопада були пошкоджені 4 ключові підстанції для живлення працюючих українських АЕС.
Головні тези:
- Під час атак злочинної армії РФ на Україну були пошкоджені 4 ключові підстанції для живлення українських АЕС.
- Пошкодження підстанцій утворює серйозні ризики для ядерної безпеки в Україні.
- Експерти відзначають, що удари були спрямовані на критично важливі підстанції для роботи АЕС, що може призвести до небезпечних наслідків.
- Росія використовує загрозу ядерними атаками як частину своєї військової стратегії, що може призвести до катастрофічних наслідків для всієї Європи.
- Наявний ризик виникнення ядерної катастрофи в Європі, аналогічної Фукусімі чи Чорнобилю, що вимагає негайних заходів для контролю ситуації.
Що відомо про створення Росією ризику ядерної небезпеки в Україні
Гроссі зазначив, що реальні ризики для АЕС в Україні стали цілком очевидними після минулих вихідних, коли енергетична інфраструктура України постраждала від масованих атак окупаційної армії РФ.
Він додав, що останніми днями діючі українські АЕС поступово почали відновлювати свої лінії електропередач та збільшувати виробництво електроенергії, але у четвер вранці знову знижували виробництво електроенергії як запобіжний захід, відновивши його згодом.
Що відомо про планові відключення світла та ситуацію в українській енергосистемі
За інформацією представників Greenpeace, яких цитують журналісти видання The Guardian, енергосистема України перебуває у стані підвищеного ризику катастрофічного збою.
В аналітичні записці Greenpeace, підготовленій журналістам видання зазначається, що удари російських окупантів були спрямовані на ключові підстанції, критично важливі для роботи АЕС.
Це створює ризик, що реактори можуть залишитися без енергопостачання та стати небезпечними.
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