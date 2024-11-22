У МАГАТЕ заявили про пошкодження армією РФ ключових підстанцій українських АЕС
Категорія
Економіка
Дата публікації

У МАГАТЕ заявили про пошкодження армією РФ ключових підстанцій українських АЕС

Південноукраїнська АЕС
Джерело:  МАГАТЕ

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, під час серії масованих атак злочинної армії РФ по Україні вніч з 16 на 17 листопада та зранку 17 листопада були пошкоджені 4 ключові підстанції для живлення працюючих українських АЕС. 

Головні тези:

  • Під час атак злочинної армії РФ на Україну були пошкоджені 4 ключові підстанції для живлення українських АЕС.
  • Пошкодження підстанцій утворює серйозні ризики для ядерної безпеки в Україні.
  • Експерти відзначають, що удари були спрямовані на критично важливі підстанції для роботи АЕС, що може призвести до небезпечних наслідків.
  • Росія використовує загрозу ядерними атаками як частину своєї військової стратегії, що може призвести до катастрофічних наслідків для всієї Європи.
  • Наявний ризик виникнення ядерної катастрофи в Європі, аналогічної Фукусімі чи Чорнобилю, що вимагає негайних заходів для контролю ситуації.

Що відомо про створення Росією ризику ядерної небезпеки в Україні

Гроссі зазначив, що реальні ризики для АЕС в Україні стали цілком очевидними після минулих вихідних, коли енергетична інфраструктура України постраждала від масованих атак окупаційної армії РФ.

Чотири з цих підстанцій та їхні лінії електропередач знову постраждали від обстрілів у ніч на 16 листопада та рано вранці 17 листопада, що змусило діючі українські АЕС знизити потужність як запобіжний захід, — пояснює гендиректор МАГАТЕ.

Він додав, що останніми днями діючі українські АЕС поступово почали відновлювати свої лінії електропередач та збільшувати виробництво електроенергії, але у четвер вранці знову знижували виробництво електроенергії як запобіжний захід, відновивши його згодом.

Що відомо про планові відключення світла та ситуацію в українській енергосистемі

За інформацією представників Greenpeace, яких цитують журналісти видання The Guardian, енергосистема України перебуває у стані підвищеного ризику катастрофічного збою.

В аналітичні записці Greenpeace, підготовленій журналістам видання зазначається, що удари російських окупантів були спрямовані на ключові підстанції, критично важливі для роботи АЕС.

Це створює ризик, що реактори можуть залишитися без енергопостачання та стати небезпечними.

Очевидно, що Росія використовує загрозу ядерної катастрофи як важіль військового тиску для перемоги над Україною. Але, здійснюючи ці атаки, Росія ризикує викликати ядерну катастрофу в Європі, порівнянну з Фукусімою в 2011 році, Чорнобилем у 1986 році або навіть гіршу, — попереджає експерт Greenpeace Ukraine з ядерної безпеки Шон Берні.

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