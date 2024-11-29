Українські АЕС знизили виробництво електроенергії на тлі атак армії РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українські АЕС знизили виробництво електроенергії на тлі атак армії РФ

АЕС
Джерело:  МАГАТЕ

Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, три діючі українські АЕС змушені були зменшити виробництво електроенергії внаслідок нової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах. 

Головні тези:

  • Українські АЕС зменшили виробництво електроенергії через нову масовану ракетно-дронову атаку армії РФ.
  • Ця ситуація підкреслює крихкість та вразливість енергетичної інфраструктури України, що ставить питання ядерної безпеки під загрозу.
  • Моніторингова місія МАГАТЕ оцінює пошкодження об'єктів та ліній електропередач, критичних для ядерної безпеки в країні.
  • Після атак армії РФ продовжуються погодинні відключення електроенергії в більшості регіонів України.
  • Прогнозується, що до вихідних в Україні скоротять відключення світла до двох чер.

Що відбувається в українській енергосистемі на тлі останніх масованих ракетних атак російських окупантів

Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій в країні, — підкреслив Гроссі.

Зазначається, що потужності було знижено на 9 реакторах українських АЕС.

Через нову масовану ракетно-дронову атаку армії РФ по Україні АЕС зменшували потужність виробництва електроенергії
Моніторингова місія МАГАТЕ в Україні

При цьому один з реакторів на Рівненській АЕС взагалі був відключений від мережі.

АЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила зв'язок з двома лініями електропередач.

Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти, від яких вони залежать. МАГАТЕ продовжить оцінювати ступінь пошкодження об'єктів та ліній електропередач, які мають важливе значення для ядерної безпеки, — наголосив Гроссі.

Що відомо про наслідки останньої масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по Україні

У більшості регіонів України після масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів в ніч та зранку 28 листопада продовжують діяти погодинні відключення світла.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ближче до вихідних в Україні скоротять відключення світла до двох черг, наразі відключають до 3-4 черг одночасно.

Зараз робота йде, вона йде досить інтенсивно. Та я думаю, що вже до вихідних графік стане більш м’яким, ніж сьогодні чи вчора… Думаю, що за нормального розвитку подій ми на більшій частині України маємо вийти на дві черги, — прогнозує Харченко.

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