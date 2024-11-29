Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, три діючі українські АЕС змушені були зменшити виробництво електроенергії внаслідок нової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах.
Головні тези:
- Українські АЕС зменшили виробництво електроенергії через нову масовану ракетно-дронову атаку армії РФ.
- Ця ситуація підкреслює крихкість та вразливість енергетичної інфраструктури України, що ставить питання ядерної безпеки під загрозу.
- Моніторингова місія МАГАТЕ оцінює пошкодження об'єктів та ліній електропередач, критичних для ядерної безпеки в країні.
- Після атак армії РФ продовжуються погодинні відключення електроенергії в більшості регіонів України.
- Прогнозується, що до вихідних в Україні скоротять відключення світла до двох чер.
Що відбувається в українській енергосистемі на тлі останніх масованих ракетних атак російських окупантів
Зазначається, що потужності було знижено на 9 реакторах українських АЕС.
При цьому один з реакторів на Рівненській АЕС взагалі був відключений від мережі.
АЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила зв'язок з двома лініями електропередач.
Що відомо про наслідки останньої масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по Україні
У більшості регіонів України після масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів в ніч та зранку 28 листопада продовжують діяти погодинні відключення світла.
За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ближче до вихідних в Україні скоротять відключення світла до двох черг, наразі відключають до 3-4 черг одночасно.
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